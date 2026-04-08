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生前遭「無關訊問」…美國密西根大學中國研究員墜樓亡 中國要求調查

中央社／ 香港8日電
美國密西根大學校園，人物與文中無關。(美聯社)
美國密西根大學校園，人物與文中無關。(美聯社)

據報導，美國密西根大學（University of Michigan）一名中國研究員日前在校內墜樓死亡，中國當局要求美方調查事件，並指死者生前曾遭美國聯邦執法人員「無端訊問」。

香港明報今天轉述美國媒體報導，密大校方證實，死者為該校電機與電腦工程系研究助理汪丹浩（Danhao Wang），於3月20日死亡；汪丹浩生前研究第三代半導體材料與光電器件，曾在權威期刊「自然」發表論文。

據報導，當地警方於3月19日晚11時接獲報案，指一名人員在校園工程大樓墜下，送醫後證實不治，執法部門把案件列為「可能的自殘行為」調查。

不過，中國外交部發言人林劍於3月27日提到，「一名密西根大學研究員在美國執法部門審訊後自殺身亡」，並敦促美方全面調查。

報導表示，中國駐芝加哥總領事館上月底也在某平台發出貼文，批評美國「無端」審訊、騷擾中國學生和學者，敦促美國展開全面調查，給受害人家屬和中方一個負責任的交代，「停止針對在美的中國學生和學者的任何歧視性執法行為，停止強加冤案」。

報導表示，事件發生之際，正值美國對中國留學生和學者加強審查，而密西根大學先前因未正確申報來自中國政府的資金而受關注。

中方 美國 美方 密西根大學

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密西根大學證實 中國研究員汪丹浩墜樓亡 中方指他生前曾遭騷擾審問

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