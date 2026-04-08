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東協菁英態度不一樣了！分析曝「經濟靠中國 安全靠美國」概念出現變化

中央社／ 香港8日電
東南亞國家菁英對中國和美國的態度正在改變。(美聯社)
東南亞國家菁英對中國和美國的態度正在改變。(美聯社)

據分析，東南亞國家菁英對中國和美國的態度正在改變，他們過去所抱持的「經濟靠中國，安全靠美國」（經中安美）概念，出現了變化。

香港明報今天刊文表示，「經中安美」是東南亞國家在區域戰略上的傳統取態，但「此調已不再」。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）東協研究中心發布的「東南亞態勢報告：2026」，連續第8年調查東南亞知識菁英對中美等國的觀感與信任度，共有2008人參與調查。

報告顯示，若被迫在中美之間選邊站，今年有52%受訪者傾向中國，48%選擇美國。去年則有47.7%受訪者選擇中國，52.3%選擇美國。

調查顯示，與中國經濟高度相互依存的國家，比如印尼、馬來西亞、泰國等更傾向北京，美國的傳統安全夥伴，特別是菲律賓，則仍堅定地與華盛頓保持一致。

另一方面，東協各國對與中國關係改善的預期日益增強，大多數受訪者（55.6%）認為，本國將改善或顯著改善與中國的關係；32.8%受訪者預計對美關係將改善或顯著改善，29.5%受訪者則預期會惡化，與去年相較樂觀的情緒有所減弱。

對於東協菁英為何有上述轉變，文章認為，美國使用制裁、關稅和其他貿易措施是受訪者主要擔憂（43.4%）的原因，這些因素遠超過軍事活動、和干涉本國內政等擔憂。

文章表示，這標誌着東協對華盛頓在地區角色的擔憂原因發生顯著轉變，地緣經濟焦慮成為不安情緒的主要來源。

菲律賓 馬來西亞 美國

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