李強通話澳總理 喊共護自由貿易

大陸國務院總理李強昨與澳洲總理艾班尼斯通話表示，中方願與澳方保持高層交往，共同維護多邊主義、自由貿易；中方願進口澳方更多優質產品，雙方要加快雙邊自貿協定審議和升級討論，並深化綠色經濟合作。

中澳每年輪流舉行總理年度會晤，去年七月由艾班尼斯先後訪問上海、北京、成都等地。艾班尼斯去年十一月接受英國天空電視台訪問時表示，李強將在二○二六年訪問澳洲，行程可能包括澳洲中部著名景點巨岩烏魯魯。

新華社報導，李強七日與艾班尼斯通話表示，當前國際局勢變亂交織，世界經濟受到地緣動盪、保護主義等持續衝擊。中澳互為重要合作夥伴，應當把準兩國關係正確方向，努力營造和維護良好氛圍，鞏固雙邊關係與合作。中方願同澳方落實好大陸國家主席習近平去年與艾班尼斯達成的重要共識，保持高層交往，加強溝通協調，築牢政治互信，深化互利合作，共同維護多邊主義、自由貿易。

就雙邊合作，李強指出，大陸十五五時期將堅持擴大內需，大力提振消費，持續釋放市場需求。大陸市場將始終向世界開放，願進口澳方更多優質產品，同澳方一道推動雙邊貿易不斷擴容提質，支持兩國企業按市場原則開展合作，促進互利共贏。願同澳方加強雙邊優勢互補，深化清潔能源、新能源汽車、儲能、減碳等領域合作。

據報導，艾班尼斯表示，澳洲政府始終致力於發展穩定、成熟和富有建設性的對中關係。在當前國際形勢下，澳中關係穩健發展尤為重要。澳方長期堅持一個中國政策，願同中方加強高層往來，拓展貿易、投資、礦業、清潔能源、人文等領域交流合作，本著相互尊重的精神妥善管控分歧，推動澳中全面戰略夥伴關係發展。他期待前往大陸出席二○二六年ＡＰＥＣ領導人非正式會議。