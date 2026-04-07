越共總書記蘇林當選國家主席 習近平致電祝賀：共謀發展振興

越南國會7日以495比0的票數，全數通過越共總書記蘇林兼任國家主席，打破集體領導傳統。央視報導，中共中央總書記、大陸國家主席習近平當日致電蘇林表示祝賀，習近平說，願與蘇林一道共謀發展振興，引領中越命運共同體建設持續向前邁進，不斷壯大各自社會主義事業。

蘇林7日當選國家主席，任期為2026年至2031年，路透指出，這使他成為幾十年來越南最有權勢的領導人，也打破了一黨制越南長久以來，越共總書記、國家主席、總理、國會主席「四架馬車」分權共治的傳統。

央視報導，習近平7日致電蘇林時指出，中越兩國是具有戰略意義的命運共同體。近年來，在兩黨兩國領導人共同引領和推動下，中越關係實現跨越式發展，全面戰略合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的福祉。今年以來，雙方保持高層戰略溝通，持續推進全方位互利合作，充分彰顯「同志加兄弟」的深厚情誼。

習近平強調，面對加速演進的世界百年變局，中越雙方加強團結協作符合兩黨兩國共同利益。他表示，自己高度重視中越兩黨兩國關係發展，願同蘇林一道努力，共謀發展振興，引領中越命運共同體建設持續向前邁進，不斷壯大各自社會主義事業，更好造福兩國人民，為地區乃至世界注入穩定性和正能量。

報導指出，同日，大陸國務院總理李強致電祝賀黎明興當選越南政府總理，表示願同黎明興一道努力，以兩黨兩國最高領導人重要共識為根本遵循，加快構建互利共贏合作格局，為推進具有戰略意義的中越命運共同體建設作出積極貢獻。

越南國會7日同樣以495比0的票數，全數通過越共中央政治局委員、中央組織部部長黎明興，出任新任越南政府總理，任期為2026年至2031年。