快訊

炸垮伊朗期限逼近 川普突發文「史上最重要時刻之一」：將有整個文明滅亡

有望成為今年指標土地交易案！輝達北士科「備案土地」求售 總價估約176億元

不怕被打回石器時代？川普炸電廠期限逼近 伊朗總統：1400萬人願捐軀

聽新聞
0:00 / 0:00

越共總書記蘇林當選國家主席 習近平致電祝賀：共謀發展振興

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
越共總書記蘇林7日當選出任國家主席，中共總書記習近平當日致電表示祝賀。圖為2025年4月14日，中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記蘇林舉行會談。新華社
越共總書記蘇林7日當選出任國家主席，中共總書記習近平當日致電表示祝賀。圖為2025年4月14日，中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記蘇林舉行會談。新華社

越南國會7日以495比0的票數，全數通過越共總書記蘇林兼任國家主席，打破集體領導傳統。央視報導，中共中央總書記、大陸國家主席習近平當日致電蘇林表示祝賀，習近平說，願與蘇林一道共謀發展振興，引領中越命運共同體建設持續向前邁進，不斷壯大各自社會主義事業。

蘇林7日當選國家主席，任期為2026年至2031年，路透指出，這使他成為幾十年來越南最有權勢的領導人，也打破了一黨制越南長久以來，越共總書記、國家主席、總理、國會主席「四架馬車」分權共治的傳統。

央視報導，習近平7日致電蘇林時指出，中越兩國是具有戰略意義的命運共同體。近年來，在兩黨兩國領導人共同引領和推動下，中越關係實現跨越式發展，全面戰略合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的福祉。今年以來，雙方保持高層戰略溝通，持續推進全方位互利合作，充分彰顯「同志加兄弟」的深厚情誼。

習近平強調，面對加速演進的世界百年變局，中越雙方加強團結協作符合兩黨兩國共同利益。他表示，自己高度重視中越兩黨兩國關係發展，願同蘇林一道努力，共謀發展振興，引領中越命運共同體建設持續向前邁進，不斷壯大各自社會主義事業，更好造福兩國人民，為地區乃至世界注入穩定性和正能量。

報導指出，同日，大陸國務院總理李強致電祝賀黎明興當選越南政府總理，表示願同黎明興一道努力，以兩黨兩國最高領導人重要共識為根本遵循，加快構建互利共贏合作格局，為推進具有戰略意義的中越命運共同體建設作出積極貢獻。

越南國會7日同樣以495比0的票數，全數通過越共中央政治局委員、中央組織部部長黎明興，出任新任越南政府總理，任期為2026年至2031年。

大陸 國會 路透

延伸閱讀

李強通話澳洲總理：願進口澳方更多優質產品

「凡事首重家和萬事興」 宋濤宴請鄭麗文：絕不容忍中華民族共同家園遭分裂破壞

越南通過總書記兼國家主席 學者：權力定一尊如中國

鞏固和平…鄭麗文今訪陸 自然表述中華民國

相關新聞

越共總書記蘇林當選國家主席 習近平致電祝賀：共謀發展振興

越南國會7日以495比0的票數，全數通過越共總書記蘇林兼任國家主席，打破集體領導傳統。央視報導，中共中央總書記、大陸國家主席習近平當日致電蘇林表示祝賀，習近平說，願與蘇林一道共謀發展振興，引領中越命運共同體建設持續向前邁進，不斷壯大各自社會主義事業。

川普訪華前約束鷹派「勿與中衝突」美媒：不為對抗為獲勝

美國川普政府內部有著不少「對中鷹派」，訴求核心為「全面遏制」中國在軍事、經濟、科技及科技領域的影響力，並主張和中國決裂。但據美媒「Politico」揭露，川普下個月訪中，不是為了對抗，而是要取得勝利。也因此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）正謹慎地執行在川普訪中前夕，不得與中國發生任何衝突的命令。

中使館通知撤離 在以工人不領情「留守兩個月可賺16萬」

中國駐以色列大使館4日發布公告，7日再組織一批公民通過埃及塔巴口岸轉移撤離，請在以公民特別是身處高風險地區的公民及時掃描後附二維碼登記個人資訊，並做好有關準備。但據最新消息，不少建築工人、廚師等務工人員選擇留守，稱「生死有命，富貴在天」。當被質疑「要錢不要命」還回嗆，「為啥不要命？哪個工人死了？」

中東戰火紛飛時…151件伊朗國寶正在中國巡展

中東戰火不歇，一批來自伊朗國家藝術博物館、阿巴斯博物館、玻璃與陶瓷博物館、德黑蘭大學穆卡達姆博物館與地毯博物館五大博物館的151件（組）珍貴文物正在中國巡展，已先後在四川大學博物館、廣東省博物館、南京博物院和內蒙古博物院與中國觀眾見面，帶領觀眾深入探尋波斯文明。

挑釁？東京大學清明追思汪精衛 中媒：親日派修正歷史

4月5日清明節是中國人祭拜先人，寄託哀思的日子，但日本東京大學也舉辦了一場「追思會」，追思的對象是「頭號漢奸」汪精衛，名稱為「汪精衛思想和志業專題公開講座」；此舉引發輿論關注，被解讀為日本右翼勢力藉「學術研討」之名對漢奸的變相祭拜，挨批「黑色幽默」、「蓄意挑釁」。

「基建狂魔」長江水下開高鐵 陸鐵路藍圖下一步想跨海

中國以其強大基礎建設力及眾多宏偉公共工程而被稱為「基建狂魔」。以高鐵為例，至2025年底，中國高鐵營運里程已突破5萬公里，占全球高鐵總里程7成以上，穩居全球第一。既然是「基建狂魔」，自然不會以現有成果為滿足，如今一個更狂的消息是，中國即將在長江下開高鐵了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。