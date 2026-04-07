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俄媒：大陸擬將俄羅斯公民免簽入境措施 延長1年

中央社／ 台北7日電

俄羅斯外交部消息人士日前向俄媒透露，中國政府日前已通知俄羅斯政府，中方準備將對俄羅斯公民的免簽措施延長1年至2027年9月中。但中國外交部發言人毛寧今天不願證實此事，僅指中方歡迎更多俄羅斯民眾利用免簽政策「到中國走一走看一看」。

俄羅斯衛星通訊社6日引述消息報報導，俄羅斯外交部1名不願透露姓名的消息人士表示，中方已通知俄方，準備將俄羅斯公民的入境免簽措施延長1年。

根據報導，這名消息人士以「合作夥伴」一詞形容中國官方，並指俄方正在與中方共同研究「維持兩國公民互訪程序」（指免簽措施）的具體方式。

報導提到，依照上述人士說法，中國對俄羅斯公民入境免簽的措施，在這種情況下將延續至2027年9月中期。

澎湃新聞今天報導，有媒體針對俄媒上述報導要求毛寧回應。毛寧則說，中方高度重視中俄人員往來，並歡迎「更多的俄羅斯朋友」利用免簽政策到中國「走一走看一看，感受中國之美」。

俄羅斯衛星通訊社4日報導，俄羅斯經濟發展部官員當天表示，關於俄羅斯是否延長與中國免簽政策的問題，將在臨近8月時做出決定。而俄方將根據免簽政策實施效果的評估做決定。

根據俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）簽署的法令，中國公民自2025年12月1日起可免簽入境俄羅斯，每次停留最長30天，是俄方對中國同年9月15日起對俄羅斯公民實施免簽的對等措施。這使得中俄公民可相互免簽入境，有效期間至2026年9月14日止。

衛星 中方 毛寧

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