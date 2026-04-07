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香港餐飲業執照加註國安條款 預計9月全面落實

中央社／ 台北7日電

香港環境及生態局長謝展寰今天表示，去年5月起在餐飲業執照換發時加註國安條款，明確要求經營者不能作出危害、冒犯國家安全行為，預計到今年9月所有餐飲業執照上也將加註國家安全條款。

2025年香港食物環境衛生署對餐飲業新領執照及執照到期換發時，會在執照加註國家安全條款，執照持有者及其董事、僱員等「關連人士」不得作出「冒犯行為」，否則可被取消執照。「冒犯行為」包括與執照有關而構成或導致發生任何危害國家安全罪行。

當時官方表示，「冒犯行為」只針對與執照相關的行為和活動，執照持有者無須擔心僱員等人的私人行為會影響執照。

綜合港媒今天報導，謝展寰接受港媒訪問時表示，目前未有發現有餐飲業違規，如果有一定會採取行動。他預計，隨著餐飲業執照不斷換發，到今年9月所有執照也將加註國家安全條款。

謝展寰表示，餐飲業是市民日常生活的重要場所，在維護社會秩序與國家安全方面同樣發揮作用，政府會繼續透過執照管理等方式，將國家安全的要求落到實處。

2019年香港爆發「反送中運動」，部分餐飲業在店內張貼標語或圖片支持運動，被外界稱為「黃店」。2020年中香港國安法實施後，這類餐廳逐漸減少。

餐飲 香港

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