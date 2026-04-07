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習近平：加快規劃建設新能源體系 確保能源安全

中央社／ 台北7日電

美伊戰爭影響全球能源供應，中國官媒央視7日報導，中共總書記習近平表示，要加快規劃建設新型能源體系，確保能源安全。

報導表示，構建新型能源體系是把握全球能源發展大勢、深入實施能源安全新戰略的重大決策。習近平強調，要加快規劃建設新型能源體系，統籌水電開發和生態保護，積極安全有序發展核電，加強能源產供儲銷體系建設，確保能源安全。

報導表示，此前習近平在河北雄安新區考察時指出，能源問題是發展中的戰略問題，「我們率先開發風電、光伏（太陽能），走的路現在看是有前瞻性的」，同時，煤電是能源的家底，發揮托底作用，一定要堅持走清潔、低碳發展的路。

報導表示，截至今年2月底，中國全國風電光電裝機量達到18.8億千瓦，年增28.8%；可再生能源發電量已超4兆千瓦時，占全國總發電量的4成左右，新型能源體系建設穩步加快。

報導表示，「十五五」（2026至2030年）規劃綱要提出，深入實施能源安全新戰略，加快構建清潔低碳安全高效的新型能源體系，建設能源強國。「十五五」時期，中國將實施非化石能源10年倍增行動，風光新能源發電裝機年均新增2億千瓦，更多「風吹、日曬、水流」轉化為發展綠能。

按照「十五五」規劃，到2030年，新能源發電裝機比重超過50%，非化石能源占能源消費總量比重達到25%，為中國能源安全和經濟發展提供堅強保障。

美伊戰爭 中共 央視

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