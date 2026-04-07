川普訪華前約束鷹派「勿與中衝突」美媒：不為對抗為獲勝

美國川普政府內部有著不少「對中鷹派」，訴求核心為「全面遏制」中國在軍事、經濟、科技及科技領域的影響力，並主張和中國決裂。但據美媒「Politico」揭露，川普下個月訪中，不是為了對抗，而是要取得勝利。也因此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）正謹慎地執行在川普訪中前夕，不得與中國發生任何衝突的命令。

「Politico」引述消息人士指出，有兩名官員負責執行「不得與中國發生衝突」命令，除了貝森特，另一人是白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）。據悉，此舉旨在給予貝森特和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）最大空間，以鞏固兩國間現有的和平局面。

消息人士表示，「自川普去年10月在南韓與中國領導人習近平會晤以來，美國官僚機構一直嚴格遵守總統指示，不得破壞他們所處的這種休戰狀態。他們都執行得如履薄冰。貝森特實際上是負責執行這項休戰狀態的人。」

而不得破壞兩國關係的行動包括，暫停對中制裁計畫、推遲出口管制措施，例如，美國以「避免破壞貿易休戰氛圍」為由，暫停了對所謂中國「情報機構」的制裁。

分析指出，川普需在2026年11月中期選舉前展示外交成果。中美貿易戰導致美國通膨壓力加劇，尤其在能源、農產品領域。中國承諾採購美國大豆、維持稀土供應，直接關係到美國農業州選票和供應鏈穩定。若訪中失敗，可能衝擊川普「美國優先」的經濟敘事。

報導指出，一位與貝森特關係密切的人士，將貝森特描述為堅定的鷹派，但他同時也認為，急躁本身就是一種戰略上的失誤，畢竟擺脫數十年的經濟依賴需要的是耐心，而不是速度。知情該人士表示，「我們不可能迅速擺脫一代人的外包和產品依賴。若不造成如此巨大的混亂，根本無法做到，且這樣做真的得不償失。你這是在害死你想要拯救的病人：美國工人。」

談及美中談判，知情人士指出，「美國的政策明顯是採取強硬、積極的談判策略，但要避免對抗。在當前經濟面臨其他壓力的情況下，這一點至關重要。」

該人士還說，他們仍在與中國接觸，「但我們採取的是，謹慎和深思熟慮的方式，這一切都是謹慎緩和的一部分。總統是這一緩和的架構師，而貝森特則是緩和的締造者，這對兩國而言都至關重要。」

而中國外交部對川普訪中計畫僅回應「沒有可提供的信息」，同時明確要求美國先取消單邊關稅、停止支持台獨。在巴黎預備談判中，中方拒絕將荷莫茲護航與訪中掛鉤，僅同意討論農產品採購等低敏感議題。