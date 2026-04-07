中使館通知撤離 在以工人不領情「留守兩個月可賺16萬」

中國駐以色列大使館4日發布公告，7日再組織一批公民通過埃及塔巴口岸轉移撤離，請在以公民特別是身處高風險地區的公民及時掃描後附二維碼登記個人資訊，並做好有關準備。但據最新消息，不少建築工人、廚師等務工人員選擇留守，稱「生死有命，富貴在天」。當被質疑「要錢不要命」還回嗆，「為啥不要命？哪個工人死了？」

中國駐以色列大使館官網發布，當前中東安全形勢高度緊張，戰事擴大升級的風險仍然極高，並可能危及學校、電站、工業園區等各類民用機構。據悉，以色列海法港、雷霍沃特車站、亞爾昆橋、伊茨雷埃勒隧道以及多條連接特拉維夫、耶路撒冷和海法的公路可能被列入打擊範圍。

使館明確指出4月7日組織公民經埃及塔巴口岸轉移撤離，要求高風險地區人員立即掃碼登記。

不過，許多當地務工人員接到使館電話後卻不領情，表示在沒有完成工作合同情況下，若提前離境將面臨工資損失或違約金。有建築工人表示，留守兩個月可避免近16萬元人民幣（約2.32萬美元）的經濟損失；留學生擔憂學業中斷影響畢業。

在以色列從事貿易、科學研究或高科技合作專案的人員，則擔心撤離會影響職業發展和專案進度，甚至存在「去年未撤仍安全」僥倖心態。還有部分公民認為反正可以「隨時撤離」，因而選擇先觀望而非倉促行動。

此外，有不少網友表示，「比在國內搞建築安全多了，被伊朗飛彈擊中的機會比國內討薪跳樓的機率還低」、「一天幾千人民幣是我也不回」、「回去幹嘛？寧願被炸死也不願窮死」、「回國工作不好找」。

據悉，3月以來已分批撤離近400名中國公民，主要經由埃及塔巴口岸進入開羅安置。