快訊

國道1號內湖段混凝土車撞4車 小貨車駕駛命危5人送醫

伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

下班記得帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

中使館通知撤離 在以工人不領情「留守兩個月可賺16萬」

世界日報／ 中國新聞組／北京7日電
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中國駐以色列大使館4日發布公告，7日再組織一批公民通過埃及塔巴口岸轉移撤離，請在以公民特別是身處高風險地區的公民及時掃描後附二維碼登記個人資訊，並做好有關準備。但據最新消息，不少建築工人、廚師等務工人員選擇留守，稱「生死有命，富貴在天」。當被質疑「要錢不要命」還回嗆，「為啥不要命？哪個工人死了？」

中國駐以色列大使館官網發布，當前中東安全形勢高度緊張，戰事擴大升級的風險仍然極高，並可能危及學校、電站、工業園區等各類民用機構。據悉，以色列海法港、雷霍沃特車站、亞爾昆橋、伊茨雷埃勒隧道以及多條連接特拉維夫、耶路撒冷和海法的公路可能被列入打擊範圍。

使館明確指出4月7日組織公民經埃及塔巴口岸轉移撤離，要求高風險地區人員立即掃碼登記。

不過，許多當地務工人員接到使館電話後卻不領情，表示在沒有完成工作合同情況下，若提前離境將面臨工資損失或違約金。有建築工人表示，留守兩個月可避免近16萬元人民幣（約2.32萬美元）的經濟損失；留學生擔憂學業中斷影響畢業。

在以色列從事貿易、科學研究或高科技合作專案的人員，則擔心撤離會影響職業發展和專案進度，甚至存在「去年未撤仍安全」僥倖心態。還有部分公民認為反正可以「隨時撤離」，因而選擇先觀望而非倉促行動。

此外，有不少網友表示，「比在國內搞建築安全多了，被伊朗飛彈擊中的機會比國內討薪跳樓的機率還低」、「一天幾千人民幣是我也不回」、「回去幹嘛？寧願被炸死也不願窮死」、「回國工作不好找」。

據悉，3月以來已分批撤離近400名中國公民，主要經由埃及塔巴口岸進入開羅安置。

相關新聞

川普訪華前約束鷹派「勿與中衝突」美媒：不為對抗為獲勝

美國川普政府內部有著不少「對中鷹派」，訴求核心為「全面遏制」中國在軍事、經濟、科技及科技領域的影響力，並主張和中國決裂。但據美媒「Politico」揭露，川普下個月訪中，不是為了對抗，而是要取得勝利。也因此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）正謹慎地執行在川普訪中前夕，不得與中國發生任何衝突的命令。

中使館通知撤離 在以工人不領情「留守兩個月可賺16萬」

中國駐以色列大使館4日發布公告，7日再組織一批公民通過埃及塔巴口岸轉移撤離，請在以公民特別是身處高風險地區的公民及時掃描後附二維碼登記個人資訊，並做好有關準備。但據最新消息，不少建築工人、廚師等務工人員選擇留守，稱「生死有命，富貴在天」。當被質疑「要錢不要命」還回嗆，「為啥不要命？哪個工人死了？」

中東戰火紛飛時…151件伊朗國寶正在中國巡展

中東戰火不歇，一批來自伊朗國家藝術博物館、阿巴斯博物館、玻璃與陶瓷博物館、德黑蘭大學穆卡達姆博物館與地毯博物館五大博物館的151件（組）珍貴文物正在中國巡展，已先後在四川大學博物館、廣東省博物館、南京博物院和內蒙古博物院與中國觀眾見面，帶領觀眾深入探尋波斯文明。

挑釁？東京大學清明追思汪精衛 中媒：親日派修正歷史

4月5日清明節是中國人祭拜先人，寄託哀思的日子，但日本東京大學也舉辦了一場「追思會」，追思的對象是「頭號漢奸」汪精衛，名稱為「汪精衛思想和志業專題公開講座」；此舉引發輿論關注，被解讀為日本右翼勢力藉「學術研討」之名對漢奸的變相祭拜，挨批「黑色幽默」、「蓄意挑釁」。

「基建狂魔」長江水下開高鐵 陸鐵路藍圖下一步想跨海

中國以其強大基礎建設力及眾多宏偉公共工程而被稱為「基建狂魔」。以高鐵為例，至2025年底，中國高鐵營運里程已突破5萬公里，占全球高鐵總里程7成以上，穩居全球第一。既然是「基建狂魔」，自然不會以現有成果為滿足，如今一個更狂的消息是，中國即將在長江下開高鐵了。

長達40天 北京設東海飛航管制區引疑慮

北京政府最近在沒有任何說明的情況下，宣布在東海設立飛航管制區，期限長達四十天，與過去的做法截然不同，引發外界憂心解放軍將進行大規模軍演。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。