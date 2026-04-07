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中東戰火紛飛時…151件伊朗國寶正在中國巡展

世界日報／ 中國新聞組／北京7日電
黃金獅首授權環。（取材自封面新聞）
黃金獅首授權環。（取材自封面新聞）

中東戰火不歇，一批來自伊朗國家藝術博物館、阿巴斯博物館、玻璃與陶瓷博物館、德黑蘭大學穆卡達姆博物館與地毯博物館五大博物館的151件（組）珍貴文物正在中國巡展，已先後在四川大學博物館、廣東省博物館、南京博物院和內蒙古博物院與中國觀眾見面，帶領觀眾深入探尋波斯文明。

據悉，該批文物2025年1月25日亮相四川大學博物館，展覽名為「群星點亮的夜空——波斯文化藝術五千年」。最近一次公開展出，是以「流動的星河——波斯文化藝術瑰寶展」登陸內蒙古博物院，展出至今年3月31日，下一站展覽地暫未公布。

青金石飾黃金項圈。（取材自封面新聞）
青金石飾黃金項圈。（取材自封面新聞）

封面新聞報導，這批文物中有一件黃金獅首授權環，為阿契美尼德王朝（公元前550年-公元前330年）的代表文物。授權環又稱「權力之環」，象徵著權力的授予，授權時雙方各握一端。獅子在伊朗文化中被視作神和王權的象徵，在這批來華展出的瑰寶中，從阿契美尼德王朝的大理石獅首、青銅獅形御座腿，到薩珊王朝（公元224年-651年）的嵌金獅紋銀盤、青金石人首獅首紋黃金項圈，獅子形象的出現非常頻繁。

嵌金獅紋銀盤採用薩珊標誌性的「火法鍍金」工藝，中心大圓框內雄獅盤踞，周圍六個小圓框內則環繞著鹿與公羊等動物。而那件青金石人首獅首紋黃金項圈更顯匠心，三顆碩大的青金石左右兩顆飾有獅頭，中間一顆刻畫著威嚴的人物頭像，專家推測為薩珊國王頭像。

據報導，早在1萬年前，伊朗高原就出現了陶器。這批文物中有幾件陶來通，其中一件為公元12-13世紀的鳥形陶來通杯，其外觀造型為鳥，雙翅閉合、昂首翹尾，內部空心，背上開口。四川大學博物館副館長周靜在接受媒體採訪時介紹，來通是古代歐亞大陸一種造型獨特、傳播廣泛的器皿，伊朗地區是來通的製作中心之一。從阿契美尼德王朝到薩珊王朝，是古代伊朗金銀器生產製作的巔峰時期，精緻奢華的黃金來通杯大量出現。

伊利汗國時期（公元1256年-1355年）的一件方形鳳凰雲紋釉磚對中國觀眾來說有些眼熟，整個磚面是一隻中國風的鳳凰，四周是中國常見的雲紋和波浪紋，明顯可見中國元素在伊朗的影響力。公元7-8世紀，中國白瓷進入伊朗市場並廣受好評，伊朗陶匠開始仿製中國白瓷，通過刷裹本地的化妝土再燒製，形成獨特的「內沙布爾風格」陶器。

來通杯。（取材自封面新聞）
來通杯。（取材自封面新聞）

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