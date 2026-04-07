韓中交流增加 舉行智慧財產權保護司局級會談

韓聯社報導，韓中智慧財產權保護司局級會談4日在濟州海關舉行。雙方就智慧財產權保護制度、打擊假冒商品等訊息交流，並制定今明兩年合作計畫。近期韓中雙方交流有所增加，外界也關注中國實施的「限韓令」何時鬆綁。

韓聯社6日報導，韓國關稅廳（海關）6日表示，韓中智慧財產權保護司局級會談4日在濟州海關舉行。

報導表示，韓中雙方今年1月在兩國領導人的見證下，簽署一份旨在加強智慧財產權海關保護合作的諒解備忘錄。此次司局級會談主要就該諒解備忘錄的具體落實方案進行討論。

報導表示，雙方在會上就智慧財產權保護制度、2025年打擊假冒商品相關訊息進行交流，並制定今明兩年的合作計畫。雙方商定各自指定負責人，及時交換侵權風險訊息，並定期共享在通關階段發現的涉嫌侵犯智慧財產權的進出口貨物情況。

雙方還商定每年舉行司局級會談，並就將在中國舉行下一次會談達成共識。

近期韓中雙方交流有所增加。韓國外交部3月25日稱，韓中氣候變化合作聯合委員會第五次會議當天在北京舉行，這是該會議繼2019年後時隔7年再次舉行。

韓國總統李在明今年1月7日結束訪中行程後，1月8日主持召開一場會議時說，訪中為全面恢復韓中關係奠定堅實基礎，也為兩國深化經濟、文化等全方位合作交流打下穩定基礎。

中國「限韓令」實施10年，去年底中國國家主席習近平在韓國慶州與李在明會晤時，提到促進中韓民心相通，活躍青少年、媒體、智庫、地方等交往；李在明也拋出「密切人文交流，改善國民感情」的期待，相信只要政治氣氛配合，限韓令將會越放越鬆。