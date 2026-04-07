長達40天 北京設東海飛航管制區引疑慮

北京政府最近在沒有任何說明的情況下，宣布在東海設立飛航管制區，期限長達四十天，與過去的做法截然不同，引發外界憂心解放軍將進行大規模軍演。

華爾街日報報導，解放軍規畫的飛航管制區標記為「ＳＦＣ-ＵＮＬ」，效期為三月廿七日至五月六日，史丹福大學追蹤中國海上活動的「海光計畫」主任鮑威爾說：「值得注意的是，ＳＦＣ-ＵＮＬ這種飛航管制加上異常的四十天長時間，又沒有宣布任何軍演，表明這不是一次單獨演習，而是一種持續戰備狀態，顯然中國覺得沒有必要作出解釋。」

鮑威爾警告，如果飛航管制區最終被證實與軍演有關，「意味著北京把控制空域當成軍事威懾工具的方式已出現重大變化」。

根據美國聯邦航空管理局發布的訊息，中國規畫的飛航管制區總面積超過台灣，包括上海附近北部和南部近海空域，範圍從面向南韓的黃海海域延伸至面向日本的東海海域。

過去共軍一些軍事演習，重點在控制台海衝突中美軍可能使用的航線。美國海軍戰爭學院中國海事研究所所長沙曼表示，這次畫設的空域「可能提供一個機會，用來演練在此類情境下所需的各種空戰動作」。

另外，在美以兩國聯手空襲伊朗期間，中國空軍一度暫停軍機繞台行動，讓外界一頭霧水。台灣資深國安官員表示，北京趁著美國被中東戰事牽制之際，全力擴展軍事，這次設立飛航管制區「明顯針對日本」，因為自衛隊本周起在西南戰略島嶼部署瞄準中國的遠程飛彈，同時中國希望威懾美國盟友，進而削弱美國在印太地區的軍事影響力。

與此同時，中國大陸國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文於本月七日起訪問中國大陸，預計雙方將在北京會面，加上川普延至五月中旬訪中，當前政治氛圍並不利於解放軍大規模軍演，中國軍事活動研究機構PLATracker負責人劉易斯表示：「截至目前，我不會預期有任何重大演習或局勢升級。」