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赴陸注意！大陸4月15日起啟用電子邊境管理區通行證
中國國家移民管理局公告，15日起啟用電子邊境管理區通行證。台灣人未來前往新疆、西藏、雲南等邊境地區旅遊或探親等，須前往縣級以上公安機關出入境管理機構申請。
根據中國國家移民管理局官網，為便利申辦，15日起，啟用電子邊境管理區通行證，同時停止簽發紙質證件，已經簽發的紙質證件在有效期內可以繼續使用。
公開資料顯示，邊境通行證由中國公安部簽發，是非邊境管理區的中國公民前往遼寧、吉林、黑龍江、新疆、西藏、廣西、雲南、甘肅、內蒙古等邊境管理區需辦理的通行證件。
根據新規，年滿16歲以上中國大陸居民可以透過國家移民管理局政務服務平台申請有效期3個月以內的電子邊境管理區通行證。
據新規，港澳台居民、華僑、外國人，偕行不滿16歲子女或者申請有效期一年的電子邊境管理區通行證的中國大陸居民，須前往縣級以上公安機關出入境管理機構或者指定的派出所現場申請電子邊境管理區通行證。
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