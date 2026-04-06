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濃霧影響航行…廈金小三通6日停航 部分航線仍未恢復

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
受濃霧影響海上能見度不足，廈金「小三通」客運航線6日一度停航。（圖／取自央視新聞）
受濃霧影響海上能見度不足，廈金「小三通」客運航線6日一度停航。（圖／取自央視新聞）

受濃霧影響海上能見度不足，廈金「小三通」客運航線6日一度停航，截至當天中午，部分航線仍未恢復通行。

據中國新聞網報導，廈門港當天清晨突發濃霧，氣象部門於7時7分將大霧黃色預警升級為橙色預警，受降水影響，部分水域能見度低於700公尺，對海上交通造成衝擊。

當天上午7時許，包括廈金「小三通」、廈漳、廈鼓旅遊、廈浯及「海上看金門」等7條客運航線全面暫停。隨著霧勢減弱，部分航線自9時40分起陸續恢復，氣象台並於9時43分將預警降為黃色。

截至10時30分，廈金「小三通」、廈浯及「海上看金門」等3條航線仍維持停航狀態。

另據央視新聞報導，福建沿海6日上午出現大範圍濃霧，廈金、泉金、黃馬等3條兩岸「小三通」客運航線均暫停航行。至11時30分，泉金航線已恢復運營，但廈金與黃馬航線仍持續停航。

福建氣象部門表示，6日白天至夜間沿海地區及近岸海域仍可能出現濃霧。海事單位已加強監測與預警，並視能見度改善情況，適時解除交通管制、恢復航行。

小三通

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