濃霧影響航行…廈金小三通6日停航 部分航線仍未恢復

據法國外交部4日發布聲明指出，中國已處決因毒品販運被定罪的法國公民陳森（Chan Thao Phoumy），他被列入死囚名單已逾15年。法方對此表示「震驚」，並認為他的權利在庭審期間受到侵犯。對此，中方回應稱，對不同國籍被告人一視同仁，打擊毒品犯罪是各國共同責任。

2026-04-06 14:13