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中共政治局委員馬興瑞落馬 港媒指恐涉「家族式腐敗」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共中央政治局委員馬興瑞日前被官宣落馬，香港明報指，馬興瑞恐涉及「家族式腐敗」。（中新社）
中共中央政治局委員馬興瑞日前被官宣落馬，香港明報指，馬興瑞恐涉及「家族式腐敗」。（中新社）

大陸上周五（3日）晚間公告，中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。香港明報《中國透視》專欄指出，馬興瑞恐涉及「家族式腐敗」。

文章稱，馬興瑞的職業生涯可分為三個階段：軍工、廣東、新疆。新華社去年7月1日發布消息稱，馬興瑞不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用。但過去一段時間馬興瑞已失蹤，連中共元老病逝致送花圈權也被剝奪，馬興瑞馬年被官宣落馬是遲早的事。

中共二十大閉幕不久，解放軍掀起反腐風暴，火箭軍與裝備系統最先「出事」，軍工央企也牽連其中，11家副部級軍工集團負責人均被「一網打盡」。有「航天少帥」之稱、曾任中國航天科技集團總經理的馬興瑞，不少門生故舊均已落馬，包括曾在航天科技集團擔任其秘書的南昌市長高世文也已「失蹤」兩個月。外界猜測馬興瑞捲入軍工腐敗，大概八九不離十。

出身黑龍江雙鴨山礦工家庭的馬興瑞，在廣東工作8年，曾任深圳市委書記、廣東省長。雙鴨山是一座靠近俄羅斯的邊境小城，與南粵相隔萬里，但過去幾年卻特別親近。

明報稱，公開資料顯示，深圳市前海某金融控股集團等企業老闆，都曾奔赴雙鴨山，捐款數百萬，尋求戰略合作。疫情期間，這些粵企更是頻頻向雙鴨山捐贈醫療口罩等防疫物資。

從網上搜尋，《東北網》2020年2月4日確實曾報導，「2月4日上午，深圳市寶能投資集團有限公司捐助的1萬個醫用口罩運抵雙鴨山市，用於支援新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。」

據報居中協調的是「愛心企業家」馬興全。馬興全是雙鴨山市人大常委、北京展盈興業信息科技有限公司董事長，在當地經營地產、煤炭、市政、勞務、建築工程等產業。

明報指出，據悉，馬興全是馬興瑞弟弟，人稱「老五」，馬興瑞的妻子榮麗是他大學同窗，據稱在商界也很活躍。將來馬興瑞罪狀如果包括「家族式腐敗」，也不令人意外。

大陸 解放軍 新華社

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