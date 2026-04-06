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中俄外長通話談中東 指聯合國安理會應發揮穩定作用
新華社報導，中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫今晚通電話，就當前中東形勢交換意見。雙方均主張，聯合國安理會應為中東形勢穩定發揮建設性作用，並指中俄將溝通協調，推動停火止戰。
根據報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）向王毅說，俄方對中東形勢持續升級高度關切。關於當前戰事和荷莫茲海峽問題，俄方主張必須立即停止軍事行動，回歸政治和外交軌道，解決衝突產生的根源。
拉夫羅夫提到，聯合國安理會應為此發揮建設性作用。俄方願與中方密切溝通協調，繼續為推動停火止戰發聲出力。
王毅則向拉夫羅夫說，中俄作為聯合國安理會常任理事國，應在大是大非問題上體現公道，採取客觀平衡做法，並爭取國際社會更多理解和支持。中方始終主張透過對話談判，政治解決國際和地區熱點問題。
他又說，當前中東局勢仍在惡化，戰事還在升級，解決荷莫茲海峽通航問題的根本是盡快停火止戰。中方願與俄方在聯合國安理會繼續合作，在重大問題上及時溝通，為局勢降溫及維護地區和平穩定與世界共同安全做出努力。
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