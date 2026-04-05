快訊

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

強推民族團結法 李鴻忠：做好宣傳引導各族認同中共

中央社／ 台北5日電

中國全國人大3月間通過「民族團結進步促進法」引起外界側目，中共政治局委員、中國全國人大常委會副委員長李鴻忠日前在四川少數民族地區視察時說，要做好這項法律的學習宣傳和貫徹實施，並引導各族民眾堅定對中國、中華民族乃至中國共產黨的認同。

新華社報導，李鴻忠3月31日至4月3日在四川涼山、雅安、成都等地，調研少數民族地區「鞏固脫貧攻堅」成果、打造特色優勢產業、推進城市「民族團結進步創建」和社區治理等工作成效，並視察少數民族學校「加強中華文化教育」等成果。

根據報導，李鴻忠宣稱，「民族團結進步促進法」把「新時代」（意指中共總書記習近平執政時代）中共在民族工作中取得的重大理論和實踐成果，轉化為「國家意志」。

李鴻忠要求，少數民族地區要做好「民族團結進步促進法」的學習宣傳和貫徹實施工作，引導各族人民牢固樹立「休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共」的共同體理念，推動「中華民族」成為「認同度更高、凝聚力更強的命運共同體」。

他還說，要堅持依法治理民族事務，保障各族群眾合法權益，增強各族群眾的「國家意識、公民意識、法治意識」。並引導各族民眾傳承和弘揚「以愛國主義為核心」的民族精神，堅定對中國、中華民族、中華文化、中國共產黨、「中國特色社會主義」的認同。

備受外界爭議的「民族團結進步促進法」，今年3月12日由中國全國人大會議通過，明確規定「全面推廣普及『國家通用語言文字』」，也就是向各個少數民族推廣漢語普通話，以及官方規範的簡體漢字。

這項法律還明定，「推動學前兒童學會普通話、完成義務教育的青少年能夠基本掌握『國家通用語言文字』」；國家機關、社會團體、企業事業組織和其他社會組織「在公共場合需要同時使用國家通用語言文字和少數民族語言文字時，應當在位置、順序等方面突出『國家通用語言文字』」。

習近平 法律 脫貧

延伸閱讀

眾多共諜馬場町遭槍決 陸要建「祖國完全統一紀念碑」

陸駐巴基斯坦大使：中巴籲停火止戰 對話才是出路

【專家之眼】從兩岸交流之利 談國民黨主席為何該訪陸

星期透視／兩韓彼此修正定位 對兩岸的啟示

相關新聞

中共政治局委員馬興瑞落馬 港媒指恐涉「家族式腐敗」

大陸上周五（3日）晚間公告，中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。香港明報《中國透視》專欄指出，馬興瑞恐涉及「家族式腐敗」。

香港月底禁電子菸 攜帶也違法

香港政府近日公布新階段控菸措施，自四月卅日起，無論是香港市民或旅客，不得在公共場所持有電子菸菸彈、菸油、加熱菸和草本菸，即使隨身攜帶也屬違法。

馬興瑞落馬 分析：或涉軍工反貪和家族式腐敗

中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，有港媒透露，馬興瑞出事，可能與軍工反腐和家族式腐敗有關

中國秀傳說中武器 電磁槍威力巨大 「未來戰超級利器」

中國解放軍近來不藏了，大方公開播出多種最新船艦及武器裝備畫面「秀肌肉」，3日再曝光「傳說中」由中國自主研製的最新一代電磁槍。最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點，「是解放軍改變未來戰爭的超級武器」。

共軍四川艦裝載電磁彈射器 專家：戰時可成「副航艦」

中共解放軍海軍新型艦艇建造進程近來持續推進，具備電磁彈射能力的兩棲攻擊艦「四川艦」近期再受關注。陸媒引述大陸軍事專家表示，該艦不僅在技術上採用多項新設計，亦被定位為戰時可編入航艦編隊的「常務副航母」。

風險高／中7日再從以撤僑 通過埃及塔巴口岸轉移撤離

中國駐以色列大使館4日發布公告，7日將再組織一批在以中國大陸公民，通過埃及塔巴口岸轉移撤離，請在以公民特別是身處高風險地區的公民及時掃描後附二維碼登記個人資訊，並做好有關準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。