強推民族團結法 李鴻忠：做好宣傳引導各族認同中共

中國全國人大3月間通過「民族團結進步促進法」引起外界側目，中共政治局委員、中國全國人大常委會副委員長李鴻忠日前在四川少數民族地區視察時說，要做好這項法律的學習宣傳和貫徹實施，並引導各族民眾堅定對中國、中華民族乃至中國共產黨的認同。

新華社報導，李鴻忠3月31日至4月3日在四川涼山、雅安、成都等地，調研少數民族地區「鞏固脫貧攻堅」成果、打造特色優勢產業、推進城市「民族團結進步創建」和社區治理等工作成效，並視察少數民族學校「加強中華文化教育」等成果。

根據報導，李鴻忠宣稱，「民族團結進步促進法」把「新時代」（意指中共總書記習近平執政時代）中共在民族工作中取得的重大理論和實踐成果，轉化為「國家意志」。

李鴻忠要求，少數民族地區要做好「民族團結進步促進法」的學習宣傳和貫徹實施工作，引導各族人民牢固樹立「休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共」的共同體理念，推動「中華民族」成為「認同度更高、凝聚力更強的命運共同體」。

他還說，要堅持依法治理民族事務，保障各族群眾合法權益，增強各族群眾的「國家意識、公民意識、法治意識」。並引導各族民眾傳承和弘揚「以愛國主義為核心」的民族精神，堅定對中國、中華民族、中華文化、中國共產黨、「中國特色社會主義」的認同。

備受外界爭議的「民族團結進步促進法」，今年3月12日由中國全國人大會議通過，明確規定「全面推廣普及『國家通用語言文字』」，也就是向各個少數民族推廣漢語普通話，以及官方規範的簡體漢字。

這項法律還明定，「推動學前兒童學會普通話、完成義務教育的青少年能夠基本掌握『國家通用語言文字』」；國家機關、社會團體、企業事業組織和其他社會組織「在公共場合需要同時使用國家通用語言文字和少數民族語言文字時，應當在位置、順序等方面突出『國家通用語言文字』」。