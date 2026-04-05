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共軍四川艦裝載電磁彈射器 專家：戰時可成「副航艦」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸央視新聞指出，中共解放軍海軍四川艦舷號51，是其海軍新一代兩棲攻擊艦。圖／取自央視新聞
大陸央視新聞指出，中共解放軍海軍四川艦舷號51，是其海軍新一代兩棲攻擊艦。圖／取自央視新聞

中共解放軍海軍新型艦艇建造進程近來持續推進，具備電磁彈射能力的兩棲攻擊艦「四川艦」近期再受關注。陸媒引述大陸軍事專家表示，該艦不僅在技術上採用多項新設計，亦被定位為戰時可編入航艦編隊的「常務副航母」。

大陸央視新聞指出，中共解放軍海軍四川艦舷號51，是其海軍新一代兩棲攻擊艦。該艦採用雙艦島設計，使前後艦島各司其職。前艦島主要負責航行指揮，專注於與其他艦艇協調航線及編隊組成；後艦島則負責航空管制，對無人機、直升機及友艦戰機進行指揮，大幅提高作戰效率。

報導稱，四川艦重達4萬餘噸，在全球兩棲攻擊艦中位居前列。而更大的噸位意味著航程更遠，並能攜帶更多先進武器裝備。傳統兩棲攻擊艦因甲板面積有限，艦載機一般需具備垂直短距起降能力；四川艦採全縱通飛行甲板，搭配電磁彈射和阻攔技術，不僅能搭載固定翼飛機、直升機及大型無人機，還可利用電磁彈射提高起飛效率與速度。

大陸軍事專家曹衛東表示，四川艦的電磁彈射技術源自福建艦，但在功率與設計上有所改良。四川艦與福建艦主要起飛固定翼預警機及重型滿油滿彈飛機不同，四川艦作為兩棲作戰艦艇，可透過電磁彈射調節力量，起飛更多無人機，能用於偵察、監視及運輸，極大提升作戰能力。這也為未來其他艦艇是否加裝小型電磁彈射器探索了新的路徑。

另，報導提到，四川艦可彈射大型高隱身無人機，在戰時可編入航艦編隊，充當「常務副航艦」執行打擊任務，也可作為旗艦組建大型編隊，完成對地、對海攻擊或兩棲作戰任務。自下水以來，四川艦已順利完成系泊試驗與設備調試，檢測驗證其動力及電力系統可靠性與穩定性，達到預期效果。後續試驗將根據裝備總體建造計畫逐步展開。

大陸軍事評論員張學峰指出，四川艦是世界上第一種採用電磁彈射器的兩棲攻擊艦，開創了兩棲攻擊艦全新技術流派。四川艦可彈射大型的高隱身無人機，用於對敵方地面目標、海上目標進行打擊。這類翼型的隱身無人機無人機亞音速的巡航效率很高，雖「身材」小，但作戰半徑不容小覷。

此前，新華社2025年11月曾報導，四川艦曾完成首次為期3天的航行試驗並返回船廠碼頭，期間對動力與電力系統進行測試，結果符合預期。另，自2024年12月下水以來，四川艦建造穩步推進，已完成繫泊試驗並具備出海測試條件。

大陸軍事專家表示，四川艦可彈射大型高隱身無人機，在戰時可編入航艦編隊，充當「常務副航母」執行打擊任務，也可作為旗艦組建大型編隊，完成對地、對海攻擊或兩棲作戰任務。圖／取自央視新聞
大陸軍事專家表示，四川艦可彈射大型高隱身無人機，在戰時可編入航艦編隊，充當「常務副航母」執行打擊任務，也可作為旗艦組建大型編隊，完成對地、對海攻擊或兩棲作戰任務。圖／取自央視新聞

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