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大陸國安部清明發文 重提中共「隱蔽戰線」行動

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國安部在其官方公眾號發文，以「你的名字無人知曉，你的功勳永垂不朽」為題，回顧中共在所謂「隱蔽戰線」派遣人員潛入國民黨的歷史行動。圖／取自大陸國安部微信公眾號
大陸國安部在其官方公眾號發文，以「你的名字無人知曉，你的功勳永垂不朽」為題，回顧中共在所謂「隱蔽戰線」派遣人員潛入國民黨的歷史行動。圖／取自大陸國安部微信公眾號

清明節（5日）當天，大陸國安部在其官方公眾號發文，以「你的名字無人知曉，你的功勳永垂不朽」為題，回顧中共在所謂「隱蔽戰線」人員潛入國民黨的歷史行動。文章重點描述這些人在當時隱蔽滲透、情報傳遞及對抗國民黨方面的活動，並稱「隱蔽戰線的英烈以生命踐行信仰，用熱血詮釋共產黨人的擔當」。

大陸國安部5日在微信公眾號發文稱，「當春風拂過蒼松翠柏，當紙鳶掠過青瓦白牆，在這個慎終追遠、緬懷先輩的時節，有這樣一群人值得被特別追憶、緬懷——隱蔽戰線的無名英烈。他們或許沒有馳騁疆場的榮光，沒有留名青史的印記，卻在無聲的戰場上，以生命赴使命，以忠誠護家國。他們的英魂與山河同在，他們的精神與歲月共存。」

文章寫道，隱蔽戰線沒有硝煙卻步步驚心，沒有鮮花掌聲唯有默默堅守。被譽為「龍潭三傑」的李克農、錢壯飛、胡底深入國民黨特務核心機關，在顧順章「叛變」時截獲關鍵情報；項與年在第五次「圍剿」之際偽裝乞丐傳遞「鐵桶計畫」情報；李白在白色恐怖中通過秘密電台傳遞情報；張露萍深入軍統特務首腦機關，構建黨的「紅色電台」，將情報送往南方局。

文章提到，隱蔽戰線的鬥爭有時比槍林彈雨更兇險、比烽火硝煙更殘酷。被譽為隱蔽戰線「後三傑」之一的熊向暉潛伏胡宗南麾下多年，在國民黨「閃擊延安」時及時傳遞情報；吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦以「若一去不回，便一去不回」精神潛伏台灣，傳遞軍事情報；沈安娜潛伏國民黨核心機要部門，憑速記將情報傳至黨組織。「他們用赤膽忠心直面殘酷考驗，用勇氣與堅守書寫了永不褪色的英雄篇章。」

文章指出，隱蔽戰線的英烈以生命踐行信仰，「用熱血詮釋共產黨人的擔當」。劉光典穿梭險境秘密傳遞情報；蕭明華被捕後遭折磨仍未洩密，就義前留下絕筆；謝世炎、朱建國臨刑前高呼革命口號，彰顯堅貞不屈。他們中有風華正茂的青年，有為人父母的長者，有巾幗不讓鬚眉的女子，但在生死抉擇面前，都選擇了堅守信仰、捨身取義，用鮮血與無畏守護家國安寧。

文章表示，如今山河錦繡，國泰民安。銘記，是對英烈的告慰；傳承，是對英烈的紀念。文章稱，這些精神，穿越時空，歷久彌新，引領廣大國安幹警以功成不必在我、功成必定有我的信念，守護萬家燈火、維護國家主權、安全與發展利益，他們在看不見的戰場上默默守護祖國安全與人民幸福。

文章最後寫道，「新時代新征程，全體國安幹警將以英烈精神為感召，奮力進軍國安事業新目標，為護航強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。」

大陸國安部5日發出以「你的名字無人知曉，你的功勳永垂不朽」為題的文張，回顧中共所謂「隱蔽戰線」人員潛入國民黨的歷史行動，並稱「隱蔽戰線的英烈以生命踐行信仰，用熱血詮釋共產黨人的擔當」。圖／取自大陸國安部微信公眾號
大陸國安部5日發出以「你的名字無人知曉，你的功勳永垂不朽」為題的文張，回顧中共所謂「隱蔽戰線」人員潛入國民黨的歷史行動，並稱「隱蔽戰線的英烈以生命踐行信仰，用熱血詮釋共產黨人的擔當」。圖／取自大陸國安部微信公眾號

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