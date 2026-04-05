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眾多共諜馬場町遭槍決 陸要建「祖國完全統一紀念碑」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
潛台共諜蘇藝林1951年6月29日在台北馬場町遭槍決，同案共有19人被處死刑。（圖／取自人民網）
潛台共諜蘇藝林1951年6月29日在台北馬場町遭槍決，同案共有19人被處死刑。（圖／取自人民網）

1951年6月29日在台北馬場町遭槍決的潛台共諜蘇藝林，其骨灰安葬儀式4月4日在天津市盤山烈士陵園舉行。人民網指出，蘇藝林1914年出生於河北任邱，1933年加入中國共產黨。1949年蘇藝林隨潰敗的國民黨軍隊進入台灣，潛伏在台期間獲取大量國民黨蔣台當局絕密軍事情報，「為推進祖國統一大業作出重要貢獻」。

央視軍事頻道報導，蘇藝林4日的骨灰安葬儀式，有蘇藝林遺屬後人及中共相關部門代表共百餘人參加。報導稱，蘇藝林遺骨1980年代即被迎回中國，1989年8月12日被中共正式追認為「革命烈士」。

根據台灣《國家人權記憶庫》資料， 1951年6月，蘇藝林被控以化名金野、周炳寰，在1949年參加由于非領導之中共中央部潛台間諜組織，擔任軍事情報、策反及社會運動建立武裝游擊隊等活動，乃至密謀行刺蔣介石與陳誠。

蘇藝林案原被告32名，但因思想言論左傾而涉嫌被捕者又有25名，共57名。其中19名被處死刑，其餘判徒刑與感訓等。

《國家人權記憶庫》指出，蘇藝林出生於1918年（中共稱其出生於1914年），曾任職東南軍政長官公署第三處參謀，後為國防部第三廳第一組中校參謀，主管作戰計畫。

于非則被控在1948年來台，以講授心理學為名，創辦補習學校，藉此展開匪諜行動。蘇藝林等19人被控參加于非之叛亂組織，企圖搜集軍事情報、發展學運、吸收人員以及吸收孫立人軍隊，建立武裝，企圖煽動民變與軍變，甚至陰謀暗殺蔣介石等罪名，被判死刑。

蘇藝林在1950年5月被捕，但于非早在1950年3月22日離開台灣，於是蘇藝林即成為該案的案頭，稱為「蘇藝林案」。該案涉案人員背景涵蓋軍隊、國防醫學院、台灣大學、師範學院、國語日報、台灣省政府、台灣省黨部、乃至民間米廠、照相館等等，涵蓋地區從台北到屏東，乃至東部之花蓮，可見牽連廣泛。

解放軍東部戰區則在3日發布一則圖文，暗示未來統一台灣後，將在台北馬場町紀念公園興建一座「祖國完全統一紀念碑」，紀念「為祖國統一奮鬥的志士」，碑文為：「秦統江山漢定魂，家國肝膽兩昆侖；民族敗類遺千古，倚外謀獨壘亂墳」。

除蘇藝林外，1950年代有大批潛台共諜都是在馬場町遭蔣介石政府槍決，包括吳石、朱楓、陳寶倉等人。

中共於2013年10月已在北京西山國家森林公園設「無名英雄廣場」，稱1949年左右，解放軍遵照中共中央有關解放台灣的決策，秘密派出1,500多名幹部赴台。1950年代初，因叛徒出賣，台灣的中共地下黨組織遭破壞，1,100餘人遭蔣介石政府公審殺害。

解放軍東部戰區4月3日發布一則圖文，除暗示將把高鐵、高速公路開到台灣，未來還將在台北馬場紀念公園建「祖國完全統一紀念碑」（圖／取自東部戰區微信公眾號）
解放軍東部戰區4月3日發布一則圖文，除暗示將把高鐵、高速公路開到台灣，未來還將在台北馬場紀念公園建「祖國完全統一紀念碑」（圖／取自東部戰區微信公眾號）

潛台共諜蘇藝林骨灰安葬儀式，4月4日在天津市盤山烈士陵園舉行。（圖／取自人民網）
潛台共諜蘇藝林骨灰安葬儀式，4月4日在天津市盤山烈士陵園舉行。（圖／取自人民網）

解放軍 國防部 蔣介石 共諜 中共

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