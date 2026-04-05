快訊

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文赴陸訪問前夕 林政則出席黃帝公祭引關注

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為國民黨前副主席、前代理主席林政則。圖／截自百度直播
圖為國民黨前副主席、前代理主席林政則。圖／截自百度直播

國民黨主席鄭麗文即將訪問中國大陸前，丙午（2026）年清明公祭軒轅黃帝典禮5日在陝西省延安市黃陵縣橋山登場，國民黨前副主席、前代理主席林政出席並獻花籃。據國民黨此前公布的行程，鄭麗文預計7日抵達上海，隨即前往南京；8日上午在中山陵謁陵後返回上海參訪，並於9日下午前往北京

《西安發布》指出，丙午（2026）年清明公祭軒轅黃帝典禮4月5日上午在陝西省延安市黃陵縣橋山祭祀廣場舉行，與海內外中華兒女共同緬懷人文初祖，傳承千年根脈。在典禮直播影片中，林政則出席典禮並獻花籃。

此外，在陝西衛視直播還特別安排「台灣主持人」丁蓓蓓參與轉播。丁蓓蓓曾任職台灣某電視台，她在直播中表示，「這份不分兩岸大家共同溯源的初心基本上是一樣的，因為這是我們兩岸共同珍視的文化記憶。」

陝西省省長趙剛在典禮恭讀祭文時則提到，「港澳與國運共榮，錦繡之花美戰長如，霞浪滔滔，漢青永濟，寶島光復。歸心切切，統一大事，斷不容獨。」

據中評社，林政則4日出席主題為「文脈永續與復興之路」座談會時稱，海峽兩岸同享黃帝文化、共信人文共祖，黃帝文化作為中華民族共同精神和物質家園內涵，能為民族復興提供文化自信和精神動力，並稱「我們心連心，手牽手，共同和平交流，讓世代炎黃子孫長得安居樂業，共享太平歲月。」

軒轅黃帝被視為中華民族共同祖先，據悉，大陸每年清明節均於陝西省黃陵縣橋山舉辦公祭活動，昭示海內外華人皆為「同根共祖」。過去除大陸國家領導人外，包括國民黨高層馬英九、連戰、吳伯雄、江丙坤、蔣孝嚴等人，以及新黨主席郁慕明、吳成典，還有親民黨主席宋楚瑜也都曾先後赴黃陵縣參與公祭。

馬英九於2024年率領台灣青年至黃陵縣參加甲辰年清明公祭軒轅黃帝典禮，由中國大陸國台辦主任宋濤陪同祭拜。台灣過去每年清明節在圓山國民革命忠烈祠舉行遙祭黃帝陵典禮，直到馬英九擔任總統後六次親自主持典禮，成為兩岸分治後首位遙祭黃陵的中華民國總統。

此前，大陸國台辦於4月1日表示，軒轅黃帝是中華民族人文始祖，每年清明時節在黃帝陵舉辦公祭典禮，是全體中華兒女尋根溯源、凝心鑄魂的傳統盛事。今年典禮由陝西省人民政府、國務院台辦、國務院僑辦、中國僑聯共同舉辦。

丙午（2026）年清明公祭軒轅黃帝典禮於4月5日上午在陝西省延安市黃陵縣橋山祭祀廣場舉行。圖／截自百度直播
丙午（2026）年清明公祭軒轅黃帝典禮於4月5日上午在陝西省延安市黃陵縣橋山祭祀廣場舉行。圖／截自百度直播

丙午（2026）年清明公祭軒轅黃帝典禮於4月5日上午在陝西省延安市黃陵縣橋山祭祀廣場舉行，在陝西衛視直播還可見特別安排「台灣主持人」丁蓓蓓參與轉播。圖／截自百度直播
丙午（2026）年清明公祭軒轅黃帝典禮於4月5日上午在陝西省延安市黃陵縣橋山祭祀廣場舉行，在陝西衛視直播還可見特別安排「台灣主持人」丁蓓蓓參與轉播。圖／截自百度直播

國民黨前副主席、前代理主席林政則5日上午出席丙午（2026）年清明公祭軒轅黃帝典禮並獻花籃。圖／截自百度直播
國民黨前副主席、前代理主席林政則5日上午出席丙午（2026）年清明公祭軒轅黃帝典禮並獻花籃。圖／截自百度直播

北京 上海 鄭麗文

延伸閱讀

連勝文憶連戰破冰之旅 籲鄭麗文訪陸應謹言慎行以求勝選

鄭麗文計畫6月訪美 涉外人士：傳達美中並重基調

觀察站／鄭習會有可能下月10或11日 蕭旭岑、連勝武等訪團隨行

習近平邀請…鄭麗文4月7日訪陸 有望「鄭習會」

相關新聞

中共政治局委員馬興瑞落馬 港媒指恐涉「家族式腐敗」

大陸上周五（3日）晚間公告，中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。香港明報《中國透視》專欄指出，馬興瑞恐涉及「家族式腐敗」。

陸駐巴基斯坦大使：中巴籲停火止戰 對話才是出路

在美以伊衝突持續升溫、國際局勢動盪之際，中國大陸與巴基斯坦近日除提出「五點倡議」外，亦釋出對當前國際秩序與停火路徑的整體主張。中國駐巴基斯坦大使姜再冬於人民日報撰文表示，中巴持續協調促談，相關立場已獲多國與國際組織支持，凸顯停火止戰為國際共識，並強調武力無法解決問題，對話談判才是唯一出路，呼籲推動衝突盡早結束，以恢復地區穩定及全球能源與供應鏈運作。

馬興瑞落馬 分析：或涉軍工反貪和家族式腐敗

中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，有港媒透露，馬興瑞出事，可能與軍工反腐和家族式腐敗有關

鄭麗文明訪陸 早年回雲南祭祖相片曝光

國民黨主席鄭麗文將於明日啟程訪問中國大陸，預計將與中共中央總書記習近平會談，而鄭麗文早年返回雲南普洱祭祖的歷史相片近日也重新曝光，其雲南彝族背景也在大陸網上成為話題。

中國秀傳說中武器 電磁槍威力巨大 「未來戰超級利器」

中國解放軍近來不藏了，大方公開播出多種最新船艦及武器裝備畫面「秀肌肉」，3日再曝光「傳說中」由中國自主研製的最新一代電磁槍。最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點，「是解放軍改變未來戰爭的超級武器」。

共軍四川艦裝載電磁彈射器 專家：戰時可成「副航艦」

中共解放軍海軍新型艦艇建造進程近來持續推進，具備電磁彈射能力的兩棲攻擊艦「四川艦」近期再受關注。陸媒引述大陸軍事專家表示，該艦不僅在技術上採用多項新設計，亦被定位為戰時可編入航艦編隊的「常務副航母」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。