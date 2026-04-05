鄭麗文赴陸訪問前夕 林政則出席黃帝公祭引關注

國民黨主席鄭麗文即將訪問中國大陸前，丙午（2026）年清明公祭軒轅黃帝典禮5日在陝西省延安市黃陵縣橋山登場，國民黨前副主席、前代理主席林政出席並獻花籃。據國民黨此前公布的行程，鄭麗文預計7日抵達上海，隨即前往南京；8日上午在中山陵謁陵後返回上海參訪，並於9日下午前往北京。

《西安發布》指出，丙午（2026）年清明公祭軒轅黃帝典禮4月5日上午在陝西省延安市黃陵縣橋山祭祀廣場舉行，與海內外中華兒女共同緬懷人文初祖，傳承千年根脈。在典禮直播影片中，林政則出席典禮並獻花籃。

此外，在陝西衛視直播還特別安排「台灣主持人」丁蓓蓓參與轉播。丁蓓蓓曾任職台灣某電視台，她在直播中表示，「這份不分兩岸大家共同溯源的初心基本上是一樣的，因為這是我們兩岸共同珍視的文化記憶。」

陝西省省長趙剛在典禮恭讀祭文時則提到，「港澳與國運共榮，錦繡之花美戰長如，霞浪滔滔，漢青永濟，寶島光復。歸心切切，統一大事，斷不容獨。」

據中評社，林政則4日出席主題為「文脈永續與復興之路」座談會時稱，海峽兩岸同享黃帝文化、共信人文共祖，黃帝文化作為中華民族共同精神和物質家園內涵，能為民族復興提供文化自信和精神動力，並稱「我們心連心，手牽手，共同和平交流，讓世代炎黃子孫長得安居樂業，共享太平歲月。」

軒轅黃帝被視為中華民族共同祖先，據悉，大陸每年清明節均於陝西省黃陵縣橋山舉辦公祭活動，昭示海內外華人皆為「同根共祖」。過去除大陸國家領導人外，包括國民黨高層馬英九、連戰、吳伯雄、江丙坤、蔣孝嚴等人，以及新黨主席郁慕明、吳成典，還有親民黨主席宋楚瑜也都曾先後赴黃陵縣參與公祭。

馬英九於2024年率領台灣青年至黃陵縣參加甲辰年清明公祭軒轅黃帝典禮，由中國大陸國台辦主任宋濤陪同祭拜。台灣過去每年清明節在圓山國民革命忠烈祠舉行遙祭黃帝陵典禮，直到馬英九擔任總統後六次親自主持典禮，成為兩岸分治後首位遙祭黃陵的中華民國總統。

此前，大陸國台辦於4月1日表示，軒轅黃帝是中華民族人文始祖，每年清明時節在黃帝陵舉辦公祭典禮，是全體中華兒女尋根溯源、凝心鑄魂的傳統盛事。今年典禮由陝西省人民政府、國務院台辦、國務院僑辦、中國僑聯共同舉辦。

丙午（2026）年清明公祭軒轅黃帝典禮於4月5日上午在陝西省延安市黃陵縣橋山祭祀廣場舉行。圖／截自百度直播

丙午（2026）年清明公祭軒轅黃帝典禮於4月5日上午在陝西省延安市黃陵縣橋山祭祀廣場舉行，在陝西衛視直播還可見特別安排「台灣主持人」丁蓓蓓參與轉播。圖／截自百度直播