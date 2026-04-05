中國秀傳說中武器 電磁槍威力巨大 「未來戰超級利器」

中國解放軍近來不藏了，大方公開播出多種最新船艦及武器裝備畫面「秀肌肉」，3日再曝光「傳說中」由中國自主研製的最新一代電磁槍。最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點，「是解放軍改變未來戰爭的超級武器」。

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央視新聞報導，與傳統槍炮將火藥燃氣壓力作用於彈丸不同，電磁發射器採用電池儲能作為發射動力，以多級電磁線圈產生電磁力推動彈丸發射。要提高彈丸初速，要麼增長電磁軌道，要麼加大電磁力，這就意味著需要更大的電流。

最新一代電磁發射器從外形來看是方正形，外觀非常簡潔，採用模組化設計，槍管的長度大概30公分，拿在手上重量比較輕，單手也可以實現便捷持握。它的握把設置在中部，彈匣是在後方。

而在槍身的位置有一個電子顯示螢幕，螢幕在實際射擊過程當中能夠顯示電量、剩餘的彈藥數量以及模式等信息，便於射手瞭解情況。

最新一代電磁槍和上一代電磁槍相比，槍管要長出了一小截，這就使得彈丸初速更快，同時功率調節也更加精細。最為重要的是最新一代電磁發射器的彈丸，它的體積、重量和上一代相比都有了提升，也就說明它的動能和威力都加大了。

實際射擊時幾乎沒有什麼後座力，射頻是非常快的，按照射頻每分鐘可以發射一兩千發的子彈，和傳統的槍械相比，它的雜訊也比較小，隱蔽性高，可以說是一型非致命打擊的利器。

軍事評論員張學峰表示，電磁槍可以根據目標距離和現場的具體情況，透過調整電流大小來精準控制彈丸的初速，不易產生穿透性的傷害，能將衝擊力分散在更大的面積上，既能有效制服目標，又降低了致死風險。

張學峰進一步表示，發射過程中，它沒有火藥產生的火光、硝煙和巨大的爆鳴聲，也沒有彈殼拋出，所以射擊的隱蔽性很好。未來這種電磁槍如果進一步增大功率、威力，提高精度，可以用於軍事行動，在部分場景下代替現有的槍械。隨著能量密度更高的電池技術突破，電磁武器有望在未來的現代戰爭中占據更為重要的地位。