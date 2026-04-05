快訊

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

陸駐巴基斯坦大使：中巴籲停火止戰 對話才是出路

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在中國大陸與巴基斯坦近日除提出「五點倡議」後，中國駐巴基斯坦大使姜再冬撰文稱，中巴持續協調促談，相關立場已獲多國與國際組織支持，凸顯停火止戰為國際共識。（新華社）
在中國大陸與巴基斯坦近日除提出「五點倡議」後，中國駐巴基斯坦大使姜再冬撰文稱，中巴持續協調促談，相關立場已獲多國與國際組織支持，凸顯停火止戰為國際共識。（新華社）

在美以伊衝突持續升溫、國際局勢動盪之際，中國大陸與巴基斯坦近日除提出「五點倡議」外，亦釋出對當前國際秩序與停火路徑的整體主張。中國駐巴基斯坦大使姜再冬於人民日報撰文表示，中巴持續協調促談，相關立場已獲多國與國際組織支持，凸顯停火止戰為國際共識，並強調武力無法解決問題，對話談判才是唯一出路，呼籲推動衝突盡早結束，以恢復地區穩定及全球能源與供應鏈運作。

上述文章於4月5日在人民日報3版刊出，姜再冬寫道，3月31日，中巴在北京共同發表「中國和巴基斯坦關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議」，呼籲立即停止敵對行動、儘快開啟和談、確保非軍事目標安全、確保航道安全、確保聯合國憲章的首要地位。

姜再冬表示，作為鐵桿朋友，中巴雙方就重大熱點問題保持緊密溝通協作，致力促進地區乃至世界和平穩定。這既是全天候戰略合作的傳統優勢，也是中巴命運共同體的應有之義。他指出，自美以伊衝突伊始，中國與包括衝突當事方在內的各方密切接觸、加強溝通，推動停火與外交談判；巴基斯坦亦積極勸和促談。在此過程中，中巴透過兩國首都及聯合國安理會渠道保持協調，兩國外長兩度通話並在北京會談，共同發出和平正義之聲。

姜再冬提到，當前，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，美以伊衝突使外界再次關注戰爭代價。美以伊衝突的硝煙，讓世界再次認清了戰爭的沉重代價。面對霸權霸道霸凌愈演愈烈、聯合國權威一再遭受侵蝕，國際社會特別是全球南方國家更加期盼改革國際治理架構，維護國際公平正義。

在去年上海合作組織天津峰會上，中方提出全球治理倡議，強調奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向，而巴基斯坦方面表達支持。此次中巴提出五點倡議，被視為落實相關主張的具體行動。

姜再冬稱，中巴五點倡議獲得眾多國家和國際組織的支持和回應，為推動海灣和中東地區恢復和平穩定匯聚合力，這充分彰顯停火止戰是人心所向、和平穩定是各國所盼。歷史反覆昭示，武力非解決問題的辦法，對話談判才是唯一正確方向。中國將繼續同巴基斯坦，團結全世界所有愛好和平的國家和人民，推動有關方面停止這場本不該發生的戰爭，讓地區早日恢復和平安寧，讓全球能源供給和國際產供鏈早日恢復暢通。

姜再冬最後指，今年是中國「十五五」開局之年，也是中巴建交75周年，中方將同巴方全力落實好習近平同巴方領導人達成的重要共識，密切高層交往、推進務實合作、增進民心相通、深化多邊協作。

中東 北京 巴基斯坦 衝突 中國

延伸閱讀

美伊戰事正酣 北京趁機擴展影響力？前外交官：中巴5點倡議純屬作秀

為何調整美伊戰爭立場？陸提中巴五點倡議 學者：憂能源供應

巴基斯坦、阿富汗在新疆談停火 中國外交部鬆口曝細節

陸駐聯大使傅聰：不認同伊朗攻擊海合會國家 航道安全不應受擾

相關新聞

中共政治局委員馬興瑞落馬 港媒指恐涉「家族式腐敗」

大陸上周五（3日）晚間公告，中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。香港明報《中國透視》專欄指出，馬興瑞恐涉及「家族式腐敗」。

陸駐巴基斯坦大使：中巴籲停火止戰 對話才是出路

在美以伊衝突持續升溫、國際局勢動盪之際，中國大陸與巴基斯坦近日除提出「五點倡議」外，亦釋出對當前國際秩序與停火路徑的整體主張。中國駐巴基斯坦大使姜再冬於人民日報撰文表示，中巴持續協調促談，相關立場已獲多國與國際組織支持，凸顯停火止戰為國際共識，並強調武力無法解決問題，對話談判才是唯一出路，呼籲推動衝突盡早結束，以恢復地區穩定及全球能源與供應鏈運作。

馬興瑞落馬 分析：或涉軍工反貪和家族式腐敗

中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，有港媒透露，馬興瑞出事，可能與軍工反腐和家族式腐敗有關

鄭麗文明訪陸 早年回雲南祭祖相片曝光

國民黨主席鄭麗文將於明日啟程訪問中國大陸，預計將與中共中央總書記習近平會談，而鄭麗文早年返回雲南普洱祭祖的歷史相片近日也重新曝光，其雲南彝族背景也在大陸網上成為話題。

中國秀傳說中武器 電磁槍威力巨大 「未來戰超級利器」

中國解放軍近來不藏了，大方公開播出多種最新船艦及武器裝備畫面「秀肌肉」，3日再曝光「傳說中」由中國自主研製的最新一代電磁槍。最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點，「是解放軍改變未來戰爭的超級武器」。

共軍四川艦裝載電磁彈射器 專家：戰時可成「副航艦」

中共解放軍海軍新型艦艇建造進程近來持續推進，具備電磁彈射能力的兩棲攻擊艦「四川艦」近期再受關注。陸媒引述大陸軍事專家表示，該艦不僅在技術上採用多項新設計，亦被定位為戰時可編入航艦編隊的「常務副航母」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。