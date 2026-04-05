陸駐巴基斯坦大使：中巴籲停火止戰 對話才是出路

在美以伊衝突持續升溫、國際局勢動盪之際，中國大陸與巴基斯坦近日除提出「五點倡議」外，亦釋出對當前國際秩序與停火路徑的整體主張。中國駐巴基斯坦大使姜再冬於人民日報撰文表示，中巴持續協調促談，相關立場已獲多國與國際組織支持，凸顯停火止戰為國際共識，並強調武力無法解決問題，對話談判才是唯一出路，呼籲推動衝突盡早結束，以恢復地區穩定及全球能源與供應鏈運作。

上述文章於4月5日在人民日報3版刊出，姜再冬寫道，3月31日，中巴在北京共同發表「中國和巴基斯坦關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議」，呼籲立即停止敵對行動、儘快開啟和談、確保非軍事目標安全、確保航道安全、確保聯合國憲章的首要地位。

姜再冬表示，作為鐵桿朋友，中巴雙方就重大熱點問題保持緊密溝通協作，致力促進地區乃至世界和平穩定。這既是全天候戰略合作的傳統優勢，也是中巴命運共同體的應有之義。他指出，自美以伊衝突伊始，中國與包括衝突當事方在內的各方密切接觸、加強溝通，推動停火與外交談判；巴基斯坦亦積極勸和促談。在此過程中，中巴透過兩國首都及聯合國安理會渠道保持協調，兩國外長兩度通話並在北京會談，共同發出和平正義之聲。

姜再冬提到，當前，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，美以伊衝突使外界再次關注戰爭代價。美以伊衝突的硝煙，讓世界再次認清了戰爭的沉重代價。面對霸權霸道霸凌愈演愈烈、聯合國權威一再遭受侵蝕，國際社會特別是全球南方國家更加期盼改革國際治理架構，維護國際公平正義。

在去年上海合作組織天津峰會上，中方提出全球治理倡議，強調奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向，而巴基斯坦方面表達支持。此次中巴提出五點倡議，被視為落實相關主張的具體行動。

姜再冬稱，中巴五點倡議獲得眾多國家和國際組織的支持和回應，為推動海灣和中東地區恢復和平穩定匯聚合力，這充分彰顯停火止戰是人心所向、和平穩定是各國所盼。歷史反覆昭示，武力非解決問題的辦法，對話談判才是唯一正確方向。中國將繼續同巴基斯坦，團結全世界所有愛好和平的國家和人民，推動有關方面停止這場本不該發生的戰爭，讓地區早日恢復和平安寧，讓全球能源供給和國際產供鏈早日恢復暢通。

姜再冬最後指，今年是中國「十五五」開局之年，也是中巴建交75周年，中方將同巴方全力落實好習近平同巴方領導人達成的重要共識，密切高層交往、推進務實合作、增進民心相通、深化多邊協作。