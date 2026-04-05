加國財長訪陸 談金融合作 有助實現2030年對陸出口增50％

加拿大財政部長商鵬飛昨（4）日結束為期四天訪陸行程，在北京期間，他會見大陸國務院副總理何立峰與財長、央行行長等財金官員，商討擴大雙邊貿易和投資，重點包含金融服務領域的合作。

商鵬飛強調，這對加國實現2030年對陸出口增長50％的目標至關重要。商鵬飛透露已邀請何立峰今年秋天訪問加拿大，在中加經濟財金戰略對話框架下，繼續推動相關進展。

加拿大總理卡尼今年1月對大陸進行睽違八年的訪問後，中加關係持續回暖。過往加拿大對陸出口以能源、礦產、農產品與木材為主，商鵬飛此行不僅旨在延續卡尼訪陸後的互動，也反映加拿大在應對美國關稅挑戰上，將大陸金融市場視為開拓貿易多元化的新賽道。

加拿大「環球郵報」4日報導，商鵬飛在北京結束了與中國高級官員一整天的會談後表示，加中關係正處於「一個獨特的時刻」，當天，中加兩國簽署聯合聲明，旨在深化金融領域的連結。

商鵬飛此次率領一批加拿大商界領袖隨行，成員多為加拿大各大銀行、保險公司與資產管理公司代表。

與會人士認為，隨著大陸近15億人口人均財富不斷增長，加國企業在資產管理和醫療保健等領域的機會日益增加，且預期中加關係的改善將促使更多大陸企業對加拿大進行投資。

商鵬飛3日首先與大陸央行行長潘功勝共同主持召開首次中加金融工作組會議，實踐卡尼1月訪陸的成果。雙方簽署共識文件，表明監管機構與金融機構的交流，有助於促進營商環境穩定與兩國經貿往來。雙方並商定今年下半年適時召開工作組第二次會議。

同時，中加金融工作組與金融機構圓桌會在北京召開，雙方皆歡迎金融機構在對方市場發展。

商鵬飛隨後與何立峰舉行會晤，商鵬飛說，此次會晤非常重要，表明兩國正尋求加強經濟和金融聯繫，雙方同意於今年下半年舉行經濟財金戰略對話。

報導提到，這份聯合文件內容不包括任何解決具體貿易摩擦的承諾。目前，大陸對加拿大豬肉、芥花籽的關稅仍然存在。

商鵬飛在訪問期間受訪表示，加拿大正在「睜大眼睛」努力促進貿易，並且他在會晤中明確提出對勞工標準、強迫勞動的關切。