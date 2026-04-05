快訊

現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

喬任梁猝逝10年細節曝光！失眠20天、身體僵硬 父母痛喊：太晚發現

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

聽新聞
0:00 / 0:00

蓋洛普最新民調：陸全球認可度超過美 領導力亦勝出

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
蓋洛普公司最新全球民調結果顯示，2025年中國在全球認可度方面超過美國。美聯社
蓋洛普公司最新全球民調結果顯示，2025年中國在全球認可度方面超過美國。美聯社

美國民調機構蓋洛普公司三日一項全球民調結果顯示，二○二五年中國在全球認可度方面超過美國，對中國領導力的支持率中位數為百分之三十六，領先美國五個百分點。

新華社報導，蓋洛普發布的新聞稱，儘管兩國都沒有獲得廣泛的支持，但中國在二○二五年的全球支持率超過了美國，中國領導人的支持率中位數為百分之三十六，而美國為百分之三十一。消息稱，中國對美國的五個百分點的優勢是蓋洛普近二十年來記錄到的中國支持率的最大優勢。

它稱，近期的變化反映出美國支持率下降，而中國支持率上升。美國領導階層的支持率中位數從二○二四年的百分之三十九下降到二○二五年的百分之三十一，回落至先前低點，而中國的支持率則從百分之三十二上升到百分之三十六。同時，民眾對美國領導層的不滿率上升至創紀錄的百分之四十八，而對中國的不滿率則維持在百分之三十七不變。

蓋洛普公司稱，過去二十年來，蓋洛普每年都會進行世界民意調查，要求每個受訪國家的居民對美國、中國、俄羅斯和德國這四個主要經濟或軍事強國的領導力進行評分。

最新民調結果是根據蓋洛普公司二○二五年在一百三十多個國家進行的調查所得出；值得注意的是，這些結果早於二○二六年初的幾項重大事件，包括美國在一月退出六十六個國際組織以及二月底與伊朗爆發戰爭。

報導稱，從布希第二任期到川普第二任期，美國領導層的認可度在歷屆總統任期內波動較大。在川普第一任期的前兩年和最後兩年，認可度低至百分之三十，而在二○○九年歐巴馬總統任期內，認可度高達百分之四十九。

俄羅斯 川普 美國 民調 中國 習近平

延伸閱讀

美伊戰事正酣 北京趁機擴展影響力？前外交官：中巴5點倡議純屬作秀

法國總統馬克宏支持率跌至23% 德國總理梅爾茨剩21%

加強關係 加拿大財長：2030對陸出口增50%

伊朗戰爭支持率狂瀉48百分點！傳統共和黨人轉向反戰

相關新聞

中共政治局委員馬興瑞落馬 港媒指恐涉「家族式腐敗」

大陸上周五（3日）晚間公告，中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。香港明報《中國透視》專欄指出，馬興瑞恐涉及「家族式腐敗」。

陸駐巴基斯坦大使：中巴籲停火止戰 對話才是出路

在美以伊衝突持續升溫、國際局勢動盪之際，中國大陸與巴基斯坦近日除提出「五點倡議」外，亦釋出對當前國際秩序與停火路徑的整體主張。中國駐巴基斯坦大使姜再冬於人民日報撰文表示，中巴持續協調促談，相關立場已獲多國與國際組織支持，凸顯停火止戰為國際共識，並強調武力無法解決問題，對話談判才是唯一出路，呼籲推動衝突盡早結束，以恢復地區穩定及全球能源與供應鏈運作。

獨／鄭麗文明天飛抵上海 宋濤將親自接機 料將晤三省市一把手

中國國民黨主席鄭麗文將於7日正式開啟訪問大陸的旅程，首站將抵上海機場，預計將由中共中台辦主任宋濤親自接機，鄭麗文此行也將會見多位中共政治人物。

馬興瑞落馬 分析：或涉軍工反貪和家族式腐敗

中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，有港媒透露，馬興瑞出事，可能與軍工反腐和家族式腐敗有關

鄭麗文明訪陸 早年回雲南祭祖相片曝光

國民黨主席鄭麗文將於明日啟程訪問中國大陸，預計將與中共中央總書記習近平會談，而鄭麗文早年返回雲南普洱祭祖的歷史相片近日也重新曝光，其雲南彝族背景也在大陸網上成為話題。

中國秀傳說中武器 電磁槍威力巨大 「未來戰超級利器」

中國解放軍近來不藏了，大方公開播出多種最新船艦及武器裝備畫面「秀肌肉」，3日再曝光「傳說中」由中國自主研製的最新一代電磁槍。最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點，「是解放軍改變未來戰爭的超級武器」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。