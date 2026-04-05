蓋洛普最新民調：陸全球認可度超過美 領導力亦勝出

美國民調機構蓋洛普公司三日一項全球民調結果顯示，二○二五年中國在全球認可度方面超過美國，對中國領導力的支持率中位數為百分之三十六，領先美國五個百分點。

新華社報導，蓋洛普發布的新聞稱，儘管兩國都沒有獲得廣泛的支持，但中國在二○二五年的全球支持率超過了美國，中國領導人的支持率中位數為百分之三十六，而美國為百分之三十一。消息稱，中國對美國的五個百分點的優勢是蓋洛普近二十年來記錄到的中國支持率的最大優勢。

它稱，近期的變化反映出美國支持率下降，而中國支持率上升。美國領導階層的支持率中位數從二○二四年的百分之三十九下降到二○二五年的百分之三十一，回落至先前低點，而中國的支持率則從百分之三十二上升到百分之三十六。同時，民眾對美國領導層的不滿率上升至創紀錄的百分之四十八，而對中國的不滿率則維持在百分之三十七不變。

蓋洛普公司稱，過去二十年來，蓋洛普每年都會進行世界民意調查，要求每個受訪國家的居民對美國、中國、俄羅斯和德國這四個主要經濟或軍事強國的領導力進行評分。

最新民調結果是根據蓋洛普公司二○二五年在一百三十多個國家進行的調查所得出；值得注意的是，這些結果早於二○二六年初的幾項重大事件，包括美國在一月退出六十六個國際組織以及二月底與伊朗爆發戰爭。

報導稱，從布希第二任期到川普第二任期，美國領導層的認可度在歷屆總統任期內波動較大。在川普第一任期的前兩年和最後兩年，認可度低至百分之三十，而在二○○九年歐巴馬總統任期內，認可度高達百分之四十九。