快訊

現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

喬任梁猝逝10年細節曝光！失眠20天、身體僵硬 父母痛喊：太晚發現

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

聽新聞
0:00 / 0:00

為川習會增加談判籌碼？ 美擬擴大封殺陸通訊設備進口

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美國聯邦通信委員會（FCC）3日提議，擴大禁止進口部分大陸製造商設備。圖為華為參加2025年在上海舉行的世界人工智慧大會。路透
美國聯邦通信委員會（FCC）3日提議，擴大禁止進口部分大陸製造商設備。圖為華為參加2025年在上海舉行的世界人工智慧大會。路透

川普政府擬在五月中旬「川習會」前再度出招，擴大對大陸資通訊設備的打擊。美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）三日提議，在二○二二年已禁止華為、中興等大陸廠商的新型號電子設備進口的基礎上，將禁令範圍擴大至過去已獲批的設備，並指這有助於維護美國國家安全。

路透報導指出，這是華盛頓在二○二二年停止批准相關企業新型號設備後，進一步收緊對大陸電子設備限制的最新舉措。

ＦＣＣ早在二○二一年便將華為、中興通訊、海能達、海康威視和大華股份的電信及影像監控設備列入「受管制清單」，認定其設備對美國國家安全構成風險，並於隔年十一月正式停止授權上述企業的新型號設備在美國銷售。

ＦＣＣ目前正就「是否撤銷此前已獲批設備的授權」徵求意見。ＦＣＣ初步認為，禁止這些舊款設備繼續進口與銷售，對維護美國通信領域安全至關重要。ＦＣＣ強調，此政策不影響美國用戶已購入並在使用的設備，但一旦新制實施，當局可能立即實施進口禁令，以防堵企業在政策空窗期集中搶運相關產品進入美國市場。

ＦＣＣ是在去年十月以三比○的投票結果通過新規，除了阻止在「受管制清單」上的公司的設備獲得新批准，並首次允許在必要情況下得撤銷此前已獲批准的設備。

近年來，ＦＣＣ持續加碼對大陸科技產品的限制措施，包括去年十二月禁止所有新型號的大陸製無人機進口，以及上個月叫停所有大陸製新款消費型路由器進入美國市場。此外，ＦＣＣ過去還曾以國家安全為由，撤銷大陸電信商在美的「二一四條款」營運牌照，並於近期撤銷了對大陸政府擁有或控制的測試實驗室的認可，以防止相關機構試圖掩蓋設備後門或操弄認證結果。

面對美方高壓，海康威視去年十二月曾提起訴訟，抨擊ＦＣＣ的相關決定「越權」且試圖實施「追溯既往」限制合法授權。但更早之前，美國上訴法院去年二月曾駁回海康威視要求解除ＦＣＣ在二○二二年對其電子設備禁令的請求。

美國 大陸 川習會 中興通訊 華為 川普

延伸閱讀

擴大對大陸科技打擊 美FCC擬禁止進口部分大陸設備

「解放日」周年 川普對品牌藥祭出100%重稅！鋼鋁課稅基準改採在美售價

美貿易報告緊盯我ART承諾 我對美農產品放棄SSG防衛權

北京嚴管無人機 日本禁令防恐攻威脅

相關新聞

中共政治局委員馬興瑞落馬 港媒指恐涉「家族式腐敗」

大陸上周五（3日）晚間公告，中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。香港明報《中國透視》專欄指出，馬興瑞恐涉及「家族式腐敗」。

陸駐巴基斯坦大使：中巴籲停火止戰 對話才是出路

在美以伊衝突持續升溫、國際局勢動盪之際，中國大陸與巴基斯坦近日除提出「五點倡議」外，亦釋出對當前國際秩序與停火路徑的整體主張。中國駐巴基斯坦大使姜再冬於人民日報撰文表示，中巴持續協調促談，相關立場已獲多國與國際組織支持，凸顯停火止戰為國際共識，並強調武力無法解決問題，對話談判才是唯一出路，呼籲推動衝突盡早結束，以恢復地區穩定及全球能源與供應鏈運作。

獨／鄭麗文明天飛抵上海 宋濤將親自接機 料將晤三省市一把手

中國國民黨主席鄭麗文將於7日正式開啟訪問大陸的旅程，首站將抵上海機場，預計將由中共中台辦主任宋濤親自接機，鄭麗文此行也將會見多位中共政治人物。

馬興瑞落馬 分析：或涉軍工反貪和家族式腐敗

中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，有港媒透露，馬興瑞出事，可能與軍工反腐和家族式腐敗有關

鄭麗文明訪陸 早年回雲南祭祖相片曝光

國民黨主席鄭麗文將於明日啟程訪問中國大陸，預計將與中共中央總書記習近平會談，而鄭麗文早年返回雲南普洱祭祖的歷史相片近日也重新曝光，其雲南彝族背景也在大陸網上成為話題。

中國秀傳說中武器 電磁槍威力巨大 「未來戰超級利器」

中國解放軍近來不藏了，大方公開播出多種最新船艦及武器裝備畫面「秀肌肉」，3日再曝光「傳說中」由中國自主研製的最新一代電磁槍。最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點，「是解放軍改變未來戰爭的超級武器」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。