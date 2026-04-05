促進經貿合作…中加金融工作組首次會議 北京舉行

加拿大財政部長商鵬飛訪陸期間，還與中國人民銀行行長潘功勝共同主持中加金融工作組首次會議。雙方一致認為，加強監管機構與金融機構之間的交流，有助於營造穩定、可預期的營商環境，促進兩國經貿往來。

中加金融工作組成立於二○二六年一月，為中加在金融與貨幣政策、金融市場、金融穩定與監管、反洗錢、跨境資本流動以及全球金融治理等議題上的交流，提供了機制化、專業化溝通管道。工作組首次會議在四月三日召開是近期中加兩國高層交往的重要成果之一。

中國人民銀行官網發布，會上雙方金融管理部門就全球宏觀經濟形勢、貨幣政策、金融監管、金融市場發展、全球金融治理以及應對日益增長的不確定性等議題交換了意見。雙方一致認為，加強監管機構與金融機構之間的交流，有助於營造穩定、可預期的營商環境，促進兩國經貿往來。雙方認識到，金融部門在促進經濟增長、推動雙邊貿易和投資方面發揮著重要作用，並認為加強雙方金融管理部門之間的溝通具有積極意義。

作為中加金融工作組的配套活動，中加金融工作組與金融機構舉行圓桌會。雙方金融管理部門聽取了兩國金融機構關於金融市場發展、合作機遇以及金融領域創新等議題的建議和訴求，並做出回應。