快訊

喬任梁猝逝10年細節曝光！失眠20天、身體僵硬 父母痛喊：太晚發現

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

聽新聞
0:00 / 0:00

促進經貿合作…中加金融工作組首次會議 北京舉行

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
中加金融工作組首次會議3日在北京舉行。圖／摘自中國人民銀行官網
中加金融工作組首次會議3日在北京舉行。圖／摘自中國人民銀行官網

加拿大財政部長商鵬飛訪陸期間，還與中國人民銀行行長潘功勝共同主持中加金融工作組首次會議。雙方一致認為，加強監管機構與金融機構之間的交流，有助於營造穩定、可預期的營商環境，促進兩國經貿往來。

中加金融工作組成立於二○二六年一月，為中加在金融與貨幣政策、金融市場、金融穩定與監管、反洗錢、跨境資本流動以及全球金融治理等議題上的交流，提供了機制化、專業化溝通管道。工作組首次會議在四月三日召開是近期中加兩國高層交往的重要成果之一。

中國人民銀行官網發布，會上雙方金融管理部門就全球宏觀經濟形勢、貨幣政策、金融監管、金融市場發展、全球金融治理以及應對日益增長的不確定性等議題交換了意見。雙方一致認為，加強監管機構與金融機構之間的交流，有助於營造穩定、可預期的營商環境，促進兩國經貿往來。雙方認識到，金融部門在促進經濟增長、推動雙邊貿易和投資方面發揮著重要作用，並認為加強雙方金融管理部門之間的溝通具有積極意義。

作為中加金融工作組的配套活動，中加金融工作組與金融機構舉行圓桌會。雙方金融管理部門聽取了兩國金融機構關於金融市場發展、合作機遇以及金融領域創新等議題的建議和訴求，並做出回應。

貨幣政策 中國人民銀行 北京 加拿大

延伸閱讀

促兩國經貿往來 中加金融工作組首次會議在北京舉行

加財長商鵬飛會見何立峰等：加拿大正在「睜大眼睛」努力促進貿易

加強關係 加拿大財長：2030對陸出口增50%

促雙邊投資 加拿大財長訪陸

相關新聞

中共政治局委員馬興瑞落馬 港媒指恐涉「家族式腐敗」

大陸上周五（3日）晚間公告，中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。香港明報《中國透視》專欄指出，馬興瑞恐涉及「家族式腐敗」。

陸駐巴基斯坦大使：中巴籲停火止戰 對話才是出路

在美以伊衝突持續升溫、國際局勢動盪之際，中國大陸與巴基斯坦近日除提出「五點倡議」外，亦釋出對當前國際秩序與停火路徑的整體主張。中國駐巴基斯坦大使姜再冬於人民日報撰文表示，中巴持續協調促談，相關立場已獲多國與國際組織支持，凸顯停火止戰為國際共識，並強調武力無法解決問題，對話談判才是唯一出路，呼籲推動衝突盡早結束，以恢復地區穩定及全球能源與供應鏈運作。

獨／鄭麗文明天飛抵上海 宋濤將親自接機 料將晤三省市一把手

中國國民黨主席鄭麗文將於7日正式開啟訪問大陸的旅程，首站將抵上海機場，預計將由中共中台辦主任宋濤親自接機，鄭麗文此行也將會見多位中共政治人物。

馬興瑞落馬 分析：或涉軍工反貪和家族式腐敗

中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，有港媒透露，馬興瑞出事，可能與軍工反腐和家族式腐敗有關

鄭麗文明訪陸 早年回雲南祭祖相片曝光

國民黨主席鄭麗文將於明日啟程訪問中國大陸，預計將與中共中央總書記習近平會談，而鄭麗文早年返回雲南普洱祭祖的歷史相片近日也重新曝光，其雲南彝族背景也在大陸網上成為話題。

中國秀傳說中武器 電磁槍威力巨大 「未來戰超級利器」

中國解放軍近來不藏了，大方公開播出多種最新船艦及武器裝備畫面「秀肌肉」，3日再曝光「傳說中」由中國自主研製的最新一代電磁槍。最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點，「是解放軍改變未來戰爭的超級武器」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。