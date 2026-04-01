鄭麗文將訪陸 國台辦：國共加強對話將對台海和平有「重要積極影響」

國民黨主席鄭麗文將在下周訪問大陸，大陸國台辦1日指出，中國國民黨主席時隔10年再次率團訪問大陸，是新形勢下國共兩黨交流對話的重要一環，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸同胞共同願景，符合中華民族根本利益。國台辦並強調，國共兩黨加強交流對話，將對維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展產生「重要積極影響」。

張晗1日上午主持國台辦記者會，在後半段出現台媒集體關注鄭麗文訪問大陸的提問。張晗回應時引用大陸國台辦主任宋濤日前受權宣布的內容，並重申「我們將與國民黨方面就鄭麗文主席來訪事宜進行溝通，做出妥善的安排」。

對於台媒進一步問及這是暌違10年國民黨主席登陸，就鄭麗文與中共總書記習近平會面、還有訪問成果等情況等，張晗指出，「我們高度重視鄭麗文主席率中國國民黨訪問團來訪，會妥善做好各項活動的安排」。正如你所說，中國國民黨主席時隔10年再次率團訪問大陸，是新形勢下國共兩黨交流對話的重要一環，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸同胞共同願景，符合中華民族根本利益。

她強調，國共兩黨加強交流對話，將對維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展產生「重要積極影響」。她也指出，兩岸都是中國人，是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦，兩岸中國人完全有智慧，有能力解決好自己的事情，守護好建設好自己的家園。

至於行程具體安排與重點，張晗則回應，習近平邀請鄭麗文率團來訪，將為兩黨兩岸關係沿著正確方向發展指明方向，開闢廣闊空間，注入強勁動力。我們始終秉持兩岸一家親理念，將繼續支持推動兩岸人員往來和各領域交流合作，增進兩岸同胞的親情和福祉，實現兩岸同胞對美好生活的嚮往。要和平、要發展，要交流、要合作，是島內（指台灣）主流民意，順應民意為所當為的政黨政治人物，相信會獲得台灣民眾的肯定和支持。

另就美國國務院發言人回應鄭麗文訪問大陸一事時指出，兩岸有意義的交流應該要聚焦在北京領導人跟台灣的民選政府之間不設前提的對話，也包含中共與其他台灣政黨的互動，美國支持兩岸對話解決分歧等，張晗回應指，「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內部事務，我們兩岸都是中國人、是一家人，兩岸的事要由兩岸同胞共同來商量著辦，我們完全有能力有智慧解決好自己的事情，守護好建設好自己的家園。」

她強調，歷史和現實證明，只要堅持九二共識，反對台獨，台海就能和平穩定，台灣同胞就能受益。反之台海就會緊張動盪，台灣同胞就會受損。我們願意在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道加強交流交往，保持良性互動，為台海謀和平，為同胞謀謀福祉，為民族謀復興。