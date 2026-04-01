快訊

WBC國手出包！3球星深夜飯店喧嘩挨轟「像猴子」 樂天致歉：已處分

外送員遭混凝土車輾成兩截慘死 新影片視角曝摔車前疑「比手勢」

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文將訪陸 國台辦：國共加強對話將對台海和平有「重要積極影響」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人張晗1日強調，國共兩黨加強交流對話，將對維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展產生「重要積極影響」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人張晗1日強調，國共兩黨加強交流對話，將對維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展產生「重要積極影響」。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文將在下周訪問大陸，大陸國台辦1日指出，中國國民黨主席時隔10年再次率團訪問大陸，是新形勢下國共兩黨交流對話的重要一環，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸同胞共同願景，符合中華民族根本利益。國台辦並強調，國共兩黨加強交流對話，將對維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展產生「重要積極影響」。

張晗1日上午主持國台辦記者會，在後半段出現台媒集體關注鄭麗文訪問大陸的提問。張晗回應時引用大陸國台辦主任宋濤日前受權宣布的內容，並重申「我們將與國民黨方面就鄭麗文主席來訪事宜進行溝通，做出妥善的安排」。

對於台媒進一步問及這是暌違10年國民黨主席登陸，就鄭麗文與中共總書記習近平會面、還有訪問成果等情況等，張晗指出，「我們高度重視鄭麗文主席率中國國民黨訪問團來訪，會妥善做好各項活動的安排」。正如你所說，中國國民黨主席時隔10年再次率團訪問大陸，是新形勢下國共兩黨交流對話的重要一環，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸同胞共同願景，符合中華民族根本利益。

她強調，國共兩黨加強交流對話，將對維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展產生「重要積極影響」。她也指出，兩岸都是中國人，是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦，兩岸中國人完全有智慧，有能力解決好自己的事情，守護好建設好自己的家園。

至於行程具體安排與重點，張晗則回應，習近平邀請鄭麗文率團來訪，將為兩黨兩岸關係沿著正確方向發展指明方向，開闢廣闊空間，注入強勁動力。我們始終秉持兩岸一家親理念，將繼續支持推動兩岸人員往來和各領域交流合作，增進兩岸同胞的親情和福祉，實現兩岸同胞對美好生活的嚮往。要和平、要發展，要交流、要合作，是島內（指台灣）主流民意，順應民意為所當為的政黨政治人物，相信會獲得台灣民眾的肯定和支持。

另就美國國務院發言人回應鄭麗文訪問大陸一事時指出，兩岸有意義的交流應該要聚焦在北京領導人跟台灣的民選政府之間不設前提的對話，也包含中共與其他台灣政黨的互動，美國支持兩岸對話解決分歧等，張晗回應指，「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內部事務，我們兩岸都是中國人、是一家人，兩岸的事要由兩岸同胞共同來商量著辦，我們完全有能力有智慧解決好自己的事情，守護好建設好自己的家園。」

她強調，歷史和現實證明，只要堅持九二共識，反對台獨，台海就能和平穩定，台灣同胞就能受益。反之台海就會緊張動盪，台灣同胞就會受損。我們願意在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道加強交流交往，保持良性互動，為台海謀和平，為同胞謀謀福祉，為民族謀復興。

中國人 中共 國民黨 鄭麗文 國台辦

延伸閱讀

習近平邀請鄭麗文4/7訪陸 「鄭習會」將登場

新聞評論／鄭習會超車川普 北京欲先謀兩岸穩定

港媒：由宋濤受權宣布鄭麗文訪陸 規格較朱洪當年更高

鄭習會有望舉行 美國務院：支持兩岸不設前提對話

相關新聞

預告？陸國台辦談徐春鶯案：對司法迫害陸配打手幫兇將「依法懲治」

陸配徐春鶯涉受大陸指示助選特定候選人，遭新北地檢署依「反滲透法」等起訴。陸委會就此稱，中共對陸配團體的介入和利用有一條高度組織化的指揮鏈，不過大陸國台辦1日表示，大陸配偶已成為「綠色恐怖」最大受害群體，為什麼？因為他們來自大陸。並強調「對於偵辦審理、司法迫害大陸配偶的打手幫兇，我們將依法懲治，終身追責，絕不寬貸」。

鄭麗文將訪陸 國台辦：國共加強對話將對台海和平有「重要積極影響」

國民黨主席鄭麗文將在下周訪問大陸，大陸國台辦1日指出，中國國民黨主席時隔10年再次率團訪問大陸，是新形勢下國共兩黨交流對話的重要一環，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸同胞共同願景，符合中華民族根本利益。國台辦並強調，國共兩黨加強交流對話，將對維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展產生「重要積極影響」。

春哥侃陸／中東危機下的中國 學者高論誰最接近中共？

摩根士丹利首席經濟學家邢自強近期在香港一場大摩的閉門餐會中提及中東危機對中國的影響與機會，據悉讓一位北京學者很不高興，引起了各方興趣。聯合報資深香港特派員李春不僅打聽到了這場閉門會議的訊息，還整理出了中國石油集團資本股份公司首席經濟學家王增業、中誠信國際首席經濟學家毛振華對中國應對中東危機的看法。 聽了三位當紅學者高論，誰最接近中共決策思維？訂閱解鎖本篇文章一探究竟。

2026高雄．北京特色周 唱民樂、展非遺

「二○二六高雄．北京特色周」於三月廿六日至三月廿九日在高雄隆重舉辦，六場次的系列活動，場場精彩、座無虛席，結合舞台節目演出與北京非物質文化遺產（非遺）工藝展示，吸引三千名來自高雄民眾與貴賓觀看，現場氣氛熱絡，展現兩岸文化交流的豐沛能量。

中巴外長發布中東和平5倡議 促開啟談判、盡快復航荷莫茲海峽

中共政治局委員兼外長王毅昨日與到訪北京的巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行會談，雙方會後發布針對中東地區和平穩定的五點倡議，強調支持當事方開啟談判，各方應承諾以和平方式解決爭端，和談期間衝突各方不應使用或威脅使用武力。雙方並呼籲盡快恢復荷莫茲海峽正常通航。

中巴外長會談 發布中東和平5倡議：和談期間不應使用武力

中共政治局委員兼外長王毅今與到訪北京的巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行會談，雙方會後發布針對中東地區和平穩定的五點倡議，強調支持當事方開啟談判，各方應承諾以和平方式解決爭端，和談期間衝突各方不應使用或威脅使用武力。雙方並呼籲盡快恢復荷莫茲海峽正常通航。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。