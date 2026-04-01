陸三月製造業PMI 重返擴張區間 創近一年來高點

大陸國家統計局昨公布三月製造業ＰＭＩ為五十點四，來到一年高點，比二月上升一點四；三月非製造業商務活動指數五十點一，比二月上升○點六，兩指數都在時隔兩個月後重返五十之上的擴張區間。

澎湃新聞報導，隨著企業在春節過後加快復工復產，市場活躍度提升，在連續兩個月位於收縮區間後，三月製造業ＰＭＩ重新站上五十榮枯線來到五十點四，主要原因是生產指數、新訂單指數回升至擴張區間，產需兩端同步擴張是推升三月製造業ＰＭＩ反彈的重要原因。外需方面，新出口訂單指數也較前值大幅回升四點一至四十九點一，內外需均出現好轉。

中國物流資訊中心分析師文韜認為，三月經濟活力回升，同時「十五五」規畫及中央經濟工作會議相關部署逐步推進，帶動製造業市場需求釋放。

東方金誠首席宏觀分析師王青指，高頻資料顯示，三月越南、韓國出口延續高增速，近期全球製造業持續處於擴張，外需整體偏強，儘管受春節錯期因素影響，三月大陸出口增速會有明顯回落，但出口對國內製造業景氣仍有明顯拉升。

展望下階段製造業ＰＭＩ走勢，王青表示，歷史資料顯示，剔除極端年分，過去十年四月製造業ＰＭＩ指數平均回落○點五，主要是經歷三月的節後集中復工後，四月製造業生產經營會恢復正常節奏。今年穩增長政策前置發力，基建投資增速大幅走高，以高技術製造業為代表的新質生產力領域保持較快發展，會成為四月製造業景氣度的兩個重要支撐點。

非製造業方面，中國物流與採購聯合會副會長何輝認為，投資相關建築活動和以交通運輸為代表的生產相關服務業活動在三月啟動，金融以及新動能相關行業對經濟的支撐作用顯現，非製造業整體景氣水準趨升，但中東地緣政治衝突對相關產業帶來的成本上漲壓力將顯現，相關產業的價格指數較上月有明顯上升，須做好應對工作。