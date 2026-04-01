歐洲議會代表團暌違8年訪陸 關切陸對歐商品傾銷、電商衝擊

歐洲議會內部市場和消費者保護委員會（ＩＭＣＯ）代表團昨日起至四月二日訪問北京和上海，這是歐洲議會代表團時隔八年後首訪大陸。據歐方公布的訊息，行程聚焦數位經濟，除了會見中方官員，也將對接Shein、Temu及阿里巴巴等歐盟重點監管的企業，重點關切大陸大量不合規的小額包裹湧入歐洲市場，以及促進中歐公平競爭、應對大陸傾銷與產能過剩等議題。

大陸外交部發言人毛寧昨就相關問題回應，立法機構交往是中歐關係的重要組成。相信此訪將推動中歐立法機構交流合作，「增進歐洲議會對華瞭解和認知，促進中歐關係健康穩定發展」。

與歐洲議會安全暨防衛委員會代表團訪台同時段，歐洲議會內部市場和消費者保護委員會代表團應大陸全國人大常委會法制工作委員會邀請，於三月卅一日至四月二日訪問大陸。據歐方新聞稿，九人代表團由德國籍的ＩＭＣＯ委員會主席卡瓦濟尼率領，成員還來自荷蘭、丹麥、法國等國。

港媒南華早報近日引述卡瓦濟尼表示，代表團將向中方傳達的訊息，包含歐洲內部市場不能充斥來自大陸的傾銷或產能過剩產品，而且有關歐洲產品標準的規定必須被遵守，以應對大陸電商浪潮。

在北京行程，ＩＭＣＯ訪團將與大陸全國人大法工委主任沈春耀、國家市監總局局長羅文等中方官員會面，並將訪問歐盟中國商會，商討歐洲企業在大陸面臨的線上貿易和市場准入的挑戰，還將與大陸電商巨頭阿里巴巴和Shein探討消費者和產品安全標準；在上海，訪團將繼續與Temu商討遵從歐洲數位市場條例和公平競爭議題，並與大陸海關總署及當地物流公司走訪浦東國際機場，實地了解中方海關管制和進出口活動。

這是歐洲議會代表團八年來首訪大陸，背景是去年初美國對全球發動關稅戰後，大陸亟欲拉攏改善與各方關係。去年五月宣布全面取消與歐洲議會相互交往限制，而後大陸全國人大代表團十月中旬訪問布魯塞爾，重啟七年來首次歐中議會交流會議。