中巴外長會談 發布中東和平5倡議：和談期間不應使用武力

中共政治局委員兼外長王毅今與到訪北京的巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行會談，雙方會後發布針對中東地區和平穩定的五點倡議，強調支持當事方開啟談判，各方應承諾以和平方式解決爭端，和談期間衝突各方不應使用或威脅使用武力。雙方並呼籲盡快恢復荷莫茲海峽正常通航。

美以伊戰事持續，主張美國與伊朗對話的巴基斯坦副總理兼外長達爾昨抵達大陸訪問，並與王毅舉行會談。

據大陸外交部發布，達爾是應王毅邀請，中巴就當前國際和地區衝突問題和雙邊關係舉行會談。新華社報導，雙方發表的倡議全名為「中國和巴基斯坦關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議」。

據報導，這五點倡議內容為：

一、立即停止敵對行動。中巴呼籲立即停火止戰，全力阻止衝突擴散蔓延。允許人道救援物資進入所有受戰爭影響的區域。

二、盡快開啟和談。伊朗和海灣國家的主權、領土完整、國家獨立和安全應得到維護。對話和外交是解決衝突的唯一可行途徑。中巴支持當事方開啟談判，各方應承諾以和平方式解決爭端。和談期間，衝突各方不應使用或威脅使用武力。

三、確保非軍事目標安全。軍事衝突中保護平民的原則不能突破。中巴呼籲衝突各方立即停止針對平民和非軍事目標的攻擊，全面遵守國際人道法，停止對能源、海水淡化、電力等重要基礎設施和核電站等和平核設施的攻擊。

四、確保航道安全。荷莫茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道。中巴呼籲各方保護滯留在荷莫茲海峽以內海域的船隻和船員安全，安排民商事船隻盡快安全過航，盡快恢復海峽正常通航。

五、確保聯合國憲章的首要地位。中巴主張應踐行真正的多邊主義，共同推動加強聯合國重要作用，支持基於聯合國憲章宗旨原則和國際法，就建立全面和平框架、實現持久和平達成協議。