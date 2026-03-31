大陸海協會長張志軍：企圖割斷中華文化根脈 不能得逞

大陸方面31日在山東曲阜舉行2026海峽兩岸孔子文化春會，海協會長張志軍談話時表示，任何企圖割斷中華文化根脈、摧毀民族精神家園的行徑，都違背歷史潮流、違背兩岸民心，註定不能得逞。

綜合新華社、山東省台辦等消息，2026海峽兩岸孔子文化春會31日在孔子故里山東曲阜啟動，有來自台灣20多個團體協會的900餘名台胞台青、專家學者、山東同鄉等參加。

孔子第79代嫡長孫孔垂長說，海峽兩岸同根同源，儒家文化是共同的精神家園。讓我們以春會為橋，以文化為媒，讓聖人的智慧跨越海峽，讓民族的記憶代代相傳，共同為中華文化的永續發展、為人類文明的交流互鑒貢獻心力。

而張志軍則指出，任何企圖割斷中華文化根脈、摧毀民族精神家園的行徑，都違背歷史潮流、違背兩岸民心，註定不能得逞。只要兩岸同胞攜手同心，中華文化不僅能夠弦歌不輟、薪火相傳，而且一定會在新的時代煥發出更加璀璨奪目的光彩。