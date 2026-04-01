2026高雄．北京特色周 唱民樂、展非遺

「二○二六高雄．北京特色周」於三月廿六日至三月廿九日在高雄隆重舉辦，六場次的系列活動，場場精彩、座無虛席，結合舞台節目演出與北京非物質文化遺產（非遺）工藝展示，吸引三千名來自高雄民眾與貴賓觀看，現場氣氛熱絡，展現兩岸文化交流的豐沛能量。

本次活動由北京市東城區非物質文化遺產保護中心、北京市石景山區音樂家協會主辦，中華海峽兩岸企業交流協會承辦。

開幕式上，中華海峽兩岸企業交流協會理事長黃貴民表示，「高雄．北京特色周」自二○一一年舉辦至今，已成為兩岸文化交流的重要品牌活動，不僅深化彼此理解，也促進實質合作與情感連結。

高雄樹德科技大學表演團隊帶來充滿青春活力的開場演出，展現南台灣的創意與熱情。北京中國東方樂團以「躍馬迎春」、「茉莉花」、「踏浪」等經典民樂，呈現中華文化的深厚底蘊。高雄團隊「霸王猩能歌善舞」與「閃亮舞蹈團」以動感節奏點燃全場。北京歌手深情演唱「綠島小夜曲」，引發觀眾共鳴。此外，兩岸青年歌手同台獻藝，演唱「故鄉的雲」、「赤伶」等作品，最後合唱「明天會更好」，將現場氣氛推向高潮，象徵兩岸文化交流的美好願景。

活動另一大亮點為北京非物質文化遺產展示區，邀請五位非物質文化遺產代表性傳承人現場展示雕漆、料器、內畫、剪紙及皮影等傳統技藝，開放民眾近距離互動，深刻感受中華文化的精緻與傳承價值。

整個非遺展示區，傳統技藝的魅力在互動中盡情綻放，傳承人傾囊相授，觀眾熱忱參與，老少同歡，每一個展位都洋溢著熱烈而真摯的氛圍，傳統文化在這樣的雙向奔赴中，煥發出蓬勃的生機與活力。

高雄市民表示，非常高興看到北京與高雄兩座城市透過文化交流建立深厚連接，未來期待持續推動更多多元的交流合作，讓文化成為促進理解與和平的重要力量。