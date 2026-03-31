台港策進會董座：去年辦80場融入活動 繼續服務在台港人

台港策進會31日召開第六屆董事、監察人第三次聯席會議，台港策進會董事長賴秀如表示，去年在策進會團隊的努力下，辦理高達80場次協助港澳朋友融入台灣社會的活動，今年仍將配合政府政策繼續服務在台港人。

據台港策進會，本次會議由董事長賴秀如主持，會中通過去年度決算案、政府董監事人事異動案，以及今年重要工作規劃。

賴秀如表示，去年在策進會團隊的努力下，積極推動台灣農特產品、觀光、藝文、建築與設計交流互訪，並辦理高達80場次協助港澳朋友融入台灣社會的活動，展現豐碩的服務交流成果。

她表示，今年策進會仍將配合政府政策，透過文化交流促進台港理解，推動產業互動創造商機，並以溫暖善意態度，繼續服務在台港人。

策進會今年的交流與服務工作正依規劃有序展開，將持續辦理多項主題活動，包括台港兩地觀光、經貿及文化藝術領域主題的交流互訪。

今年也規劃多元活動，包括CPR、AED、骨折及外傷包紮等強化社會韌性訓練講座、居留定居座談、走讀臺灣-客家文化體驗、IG圖文徵選、淨山與淨灘公益活動、香港影展以及好友港節市集等。