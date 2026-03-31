快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

執政偏差釀浪費 習近平要求全黨落實正確政績觀教育

中央社／ 台北31日電

中共黨政幹部為求升官拚政績，造成不少大而不當且缺乏實用性的「面子工程」，引發浪費公帑眾多質疑。對此，中共總書記習近平在明天將刊發的黨刊「求是」雜誌發表署名文章，指示要透過學習教育推動各級領導班子和領導幹部樹立和踐行「正確政績觀」。

中共中央辦公廳2月下旬印發「關於在全黨開展樹立和踐行『正確政績觀』學習教育的通知」，將以縣處級以上領導班子和領導幹部、特別是「一把手」（各地區或各單位最高領導人）為重點，被視為中共黨內今年的工作重點。

「踐行正確政績觀」起因於指部分中共黨政幹部為求升官，以拚政績的方式求表現，進而以好大喜功方式行事，推出大而不當且缺乏實用性的「面子工程」及措施，引發浪費公帑的眾多質疑。

廣西壯族自治區柳州市陷入停擺的輕軌工程，便是政績觀偏差下產生的「面子工程」代表作。2016年，時任中共柳州市委書記鄭俊康主導，在當地大舉動工興建地鐵、輕軌等軌道交通系統，更在2018年一舉規劃7條路線、全長達226公里的軌道交通網。

但在高額舉債資金後繼匱乏下，柳州輕軌2022年起陸續停工，市內出現大量停工的輕軌高架梁柱，嚴重影響市容及交通，引發柳州民眾強烈不滿。經調查，鄭俊康在2024年11月被重判16年半有期徒刑，理由是在未獲得中國國務院批准下，他即擅自舉債融資等方式興建輕軌工程。

新華社報導，習近平這篇題為「樹立和踐行正確政績觀」的署名文章，是摘自他2012年12月至今年2月間發 表的有關論述。

習近平在文章中說，要堅持「為人民出政績、以實幹出政績」，不追求政績上搞「急功近利、弄虛作假、盲目蠻幹」那一套，杜絕「新官不理舊帳」、「形象工程」、「政績工程」。

他提到，要完善推動「高質量發展」的政績考核評價辦法，並要完善差異化考核評價體系，提高考評針對性和科學性，防止出現「數字出官、官出數字」的惡性循環。

習近平強調，今年要把「樹立和踐行『正確政績觀』學習教育」，作為今年黨的建設的重要任務，確保取得實效。其中，要從這次學習教育查改的問題中發現制度漏洞、弱項，確實把制度規矩「補齊立好」，把「什麼能幹、什麼不能幹、為了誰幹、應當怎樣幹」搞得清清楚楚。

中共 習近平

延伸閱讀

港媒：由宋濤受權宣布鄭麗文訪陸 規格較朱洪當年更高

鄭習會來了 國民黨主席鄭麗文4月7日赴陸 盼為兩岸和平穩定跨出成功第一步

習近平邀請…鄭麗文4月7日訪陸 有望「鄭習會」

政治考驗！習近平邀鄭麗文4月訪陸 學者：政治籌碼與舞台兼具

相關新聞

不只軍工院士遭除名 余茂春：陸頂尖科學家也接連離奇死亡

美伊開戰約兩周後，中國多名軍工領域院士先後遭除名。美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春指出，中國一些關鍵科研領域的頂尖科學家近期也接連離奇死亡。

全球首個… 世界數據組織北京成立 習近平致賀函

世界數據組織（World Data Organization，WDO）成立大會30日在北京舉行，中國國家主席習近平當天致賀信指出，當今世界正在加速邁入智能時代，數據的基礎資源作用和創新引擎作用日漸顯現。這是全球首個旨在推動數據發展與治理實踐的專業性國際組織，總部設在北京，已有200餘個會員，覆蓋全球40多個國家。

習近平北京植樹 籲良好生態人人共享 合力共建

中國國家主席習近平30日午在參加首都義務植樹活動時強調，良好生態人人共享，也需要合力共建。要組織動員全社會廣泛參與植樹造林，為山川大地增添錦繡，讓中國式現代化的底色更加亮麗。

徐春鶯標得調查局標案 陸委會：尚未發現有明確違法疑慮

陸配徐春鶯近期被檢方依反滲透法起訴，並被查出曾透過好友開設的集智顧問公司標得多起調查局資訊標案，外界質疑恐有個資外洩疑慮。陸委會對此表示，尚未發現有明確違法疑慮，未來如有新事證，將進一步依法查處。

中東危機成中菲關係改善契機？環時：馬尼拉表態仍不足

在中東局勢升溫、全球能源供應不穩背景下，菲律賓近期頻頻釋出改善與中國關係、推動能源合作的訊號。《環球時報》31日報導，菲律賓能源高度依賴進口，約9成石油來自中東，使其在國際能源市場波動下承受較大壓力。

時隔8年歐洲議會今訪陸 學者：中歐立法機構溝通回歸正軌

時隔8年歐洲議會代表團再度訪華，將聚焦數位監管與消費者保護等議題，關切電商挑戰與公平競爭。大陸學者認為，此次訪問意味立法機構層面的溝通正逐步回歸正軌，並能讓歐洲議員跳出長期受西方輿論塑造的認知框架，認識到中國發展並非依賴所謂不公平補貼或非市場手段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。