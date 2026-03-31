執政偏差釀浪費 習近平要求全黨落實正確政績觀教育

中共黨政幹部為求升官拚政績，造成不少大而不當且缺乏實用性的「面子工程」，引發浪費公帑眾多質疑。對此，中共總書記習近平在明天將刊發的黨刊「求是」雜誌發表署名文章，指示要透過學習教育推動各級領導班子和領導幹部樹立和踐行「正確政績觀」。

中共中央辦公廳2月下旬印發「關於在全黨開展樹立和踐行『正確政績觀』學習教育的通知」，將以縣處級以上領導班子和領導幹部、特別是「一把手」（各地區或各單位最高領導人）為重點，被視為中共黨內今年的工作重點。

「踐行正確政績觀」起因於指部分中共黨政幹部為求升官，以拚政績的方式求表現，進而以好大喜功方式行事，推出大而不當且缺乏實用性的「面子工程」及措施，引發浪費公帑的眾多質疑。

廣西壯族自治區柳州市陷入停擺的輕軌工程，便是政績觀偏差下產生的「面子工程」代表作。2016年，時任中共柳州市委書記鄭俊康主導，在當地大舉動工興建地鐵、輕軌等軌道交通系統，更在2018年一舉規劃7條路線、全長達226公里的軌道交通網。

但在高額舉債資金後繼匱乏下，柳州輕軌2022年起陸續停工，市內出現大量停工的輕軌高架梁柱，嚴重影響市容及交通，引發柳州民眾強烈不滿。經調查，鄭俊康在2024年11月被重判16年半有期徒刑，理由是在未獲得中國國務院批准下，他即擅自舉債融資等方式興建輕軌工程。

新華社報導，習近平這篇題為「樹立和踐行正確政績觀」的署名文章，是摘自他2012年12月至今年2月間發 表的有關論述。

習近平在文章中說，要堅持「為人民出政績、以實幹出政績」，不追求政績上搞「急功近利、弄虛作假、盲目蠻幹」那一套，杜絕「新官不理舊帳」、「形象工程」、「政績工程」。

他提到，要完善推動「高質量發展」的政績考核評價辦法，並要完善差異化考核評價體系，提高考評針對性和科學性，防止出現「數字出官、官出數字」的惡性循環。

習近平強調，今年要把「樹立和踐行『正確政績觀』學習教育」，作為今年黨的建設的重要任務，確保取得實效。其中，要從這次學習教育查改的問題中發現制度漏洞、弱項，確實把制度規矩「補齊立好」，把「什麼能幹、什麼不能幹、為了誰幹、應當怎樣幹」搞得清清楚楚。