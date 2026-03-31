中國科協：不資助學者參加2026年NeurIPS會議

NeurIPS會議2026年徵稿指南排除被列入美國「實體清單」機構，中國學術界跳腳。中國科協今天公告重申，不資助學者參加2026年NeurIPS會議。

對於相關爭議，NeurIPS日前透過社群平台發布聲明，強調這是團隊溝通錯誤造成，深表歉意。

NeurIPS公開致歉未能完全澆熄怒火，中國科協今天透過微信公眾號公告重申，27日對於2026年NeurIPS會議發表的聲明，本意是盡力維護中國相關學者正當利益，措施原則清晰、適當，今天重申相關措施具體含意。

中國科協表示，學者參加2026年NeurIPS會議不納入資助範圍，中國科協原有專案包含該國際會議的預算，將轉用於其他符合條件的國際會議，或全額轉入國內項目資助，學者從科協以外管道獲得經費支持或自費參加者不受影響。

中國科協指出，論文投稿與發表屬於學者正當學術權利，充分尊重學者自主選擇，不干涉學者投稿與發表，亦不將其與任何政治、道德因素進行關聯。

對於中國科協主辦專案需要提供代表作的狀況，2025年以前收錄於NeurIPS會議論文予以直接認可；2026年收錄論文不直接作為成果採信，相關論文可由作者自願提出認定申請，經對應學科全國學會依規評定後，中國科協再依結論給予相應認可；2027年以後該會議論文成果的等效認定規則將視情況進行。

中國科協聲明，相關安排不影響其他機構和單位的自主管理行為，也不影響中國科協主管業務的各全國學會在自身職權範圍內的獨立決策。

中國科協兩度發出聲明源於，NeurIPS會議在2026年會議徵稿指南中，將一批被列入美國「實體清單」機構排除在投稿範圍內，中國學術界對於會議「排他性」政策發起反制聲音。

人民網28日發表評論指出，中國學術界的反制措施或將加速中國自主學術平台建設，例如高水準學術會議、一流科技期刊的建設與國際化。

評論提到，無論是由外部封鎖引發的被動調整，或是由內部驅動的主動選擇，這都標誌著中國科技界開始以更主動姿態介入規則層面的博弈。「一個成熟的科技大國，不能只是規則的接受者，更應是規則的參與者和塑造者」。