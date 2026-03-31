北京指中國學者在美被盤問後自殺 要求徹查

中國外交部近期連番指控，一名中國學者遭美執法人員約談盤問後自殺，認為兩者有關連。中方批評美方泛化「國家安全」概念，並敦促美方徹查此案。

據中國駐芝加哥總領館微信公眾號消息，近日，一名中國學者在遭美方執法人員約談盤問後，於次日不幸自殺身亡。

中國駐芝加哥總領館發言人31日透過官方微信就此事發布「答記者問」。

他表示，這一案件發生在該館領區的一所美國大學，中國駐芝加哥總領館負責人已奉命多次就此案向美國政府有關部門和有關高校提出嚴正交涉。

他說，一段時間來，美方泛化國家安全概念，進行政治操弄，「無端盤查滋擾中國學生學者，侵犯中國公民正當合法權益，破壞正常中美人文交流氛圍，製造嚴重寒蟬效應」。

他說，中方嚴正敦促美方徹查此案，向受害者家屬和中方作出負責任交代，停止針對在美中國學生學者的歧視性執法，停止炮製各種冤假錯案。

該館並再次提醒領區留學人員提高安全防範意識，妥善應對美方執法行動。

就在幾天前，中國外交部發言人林劍27日主持例行記者會時，首次提到這個事件，提到與上述相同的指控。

但中國外交部沒有提供更多有關這名學者身分或遭盤問的細節。（編輯：張淑伶/周慧盈）1150331

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