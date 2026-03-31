歐洲議會訪中 北京學者：中歐立法機構溝通回歸正軌

由9名議員組成的歐洲議會代表團今天至4月2日訪問北京和上海，這是中歐立法機構交流機制去年重啟以來，歐洲議會代表團對中國的回訪，也是歐洲議會時隔8年再度訪中。分析稱，這次訪問代表中歐立法機構層面的溝通正逐步回歸正軌。

上觀新聞等陸媒近日作了上述報導，並提到代表團成員來自德國、荷蘭、丹麥、法國等國家，此行聚焦數位經濟；行程方面，將在北京會見中國政界人士並訪問歐盟商會，還將與電商巨頭希音（SHEIN）和阿里巴巴討論消費者與產品安全標準問題。

報導引述北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建表示，歐盟此前以人權為由制裁中國，中方予以反制，中歐立法機構交流機制一度中斷。隨著去年中歐關係重啟推進，中國全國人大代表團率先訪歐，這次歐方回訪，意味立法機構層面的溝通正逐步回歸正軌。

崔洪建分析，這次訪問「有助歐洲議員跳出長期受西方輿論塑造的認知框架，透過實地走訪，更全面客觀地了解中國經濟發展真實狀況，認識中國發展並非依賴所謂不公平補貼或非市場手段」。外界也期待歐洲議會在中歐關係中發揮更積極、更具建設性的作用，推動歐盟對中國政策走向趨於理性務實。

他指出，這次歐方代表團的官員身分代表涉中議題從傳統外貿、外交兩大領域，拓展到歐盟內部市場、經濟結構調整等面向。需要觀察歐方能否透過考察更了解中國經濟、數位經濟等情況，並與中方坦誠交流，妥處分歧，包括歐方擬於7月起對小額包裹徵收臨時關稅。

針對中歐關係的後續發展，崔洪建認為，去年以來中歐關係進入新一輪務實調整階段，未來雙方經貿不脫鈎漸成歐洲共識，歐洲也會逐步改變前幾年「誇大競爭、淡化合作」的立場，在兩者之間尋求平衡，地緣上則力求「兼顧中美」。