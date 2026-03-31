徐春鶯標得調查局標案 陸委會：尚未發現有明確違法疑慮

在中東局勢升溫、全球能源供應不穩背景下，菲律賓近期頻頻釋出改善與中國關係、推動能源合作的訊號。《環球時報》31日報導，菲律賓能源高度依賴進口，約9成石油來自中東，使其在國際能源市場波動下承受較大壓力。

2026-03-31 11:51