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徐春鶯標得調查局標案 陸委會：尚未發現有明確違法疑慮
陸配徐春鶯近期被檢方依反滲透法起訴，並被查出曾透過好友開設的集智顧問公司標得多起調查局資訊標案，外界質疑恐有個資外洩疑慮。陸委會對此表示，尚未發現有明確違法疑慮，未來如有新事證，將進一步依法查處。
陸配徐春鶯被控長期與中共往來並匯報國內政情，有媒體報導，徐春鶯不僅透過集智顧問公司發函邀請「中國國民黨革命委員會」上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲來台交流，該公司還曾投標調查局「雲端資料取證系統擴充」等採購標案，引發資料外洩疑慮。
對此，陸委會表示，據了解，檢調在本案偵辦過程中，已對相關政府採購案件進行清查，尚未發現有明確違法疑慮，未來如有新事證，將進一步依法查處。
調查局今天也發布聲明指出，集智公司於2019至2021年承攬「雲端資料取證系統開發」採購案，2020年至2022年承攬「資訊共通平台及戶籍同步平台系統維護」採購案，承攬期間集智公司均依規定，於調查局所設定與網際網路隔絕的程式開發環境，進行開發及修改。
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