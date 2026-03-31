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徐春鶯標得調查局標案 陸委會：尚未發現有明確違法疑慮

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中配徐春鶯受中共指示為指定候選人站台造勢，依反滲透法等罪起訴。（本報資料照片）
中配徐春鶯受中共指示為指定候選人站台造勢，依反滲透法等罪起訴。（本報資料照片）

陸配徐春鶯近期被檢方依反滲透法起訴，並被查出曾透過好友開設的集智顧問公司標得多起調查局資訊標案，外界質疑恐有個資外洩疑慮。陸委會對此表示，尚未發現有明確違法疑慮，未來如有新事證，將進一步依法查處。

陸配徐春鶯被控長期與中共往來並匯報國內政情，有媒體報導，徐春鶯不僅透過集智顧問公司發函邀請「中國國民黨革命委員會」上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲來台交流，該公司還曾投標調查局「雲端資料取證系統擴充」等採購標案，引發資料外洩疑慮。

對此，陸委會表示，據了解，檢調在本案偵辦過程中，已對相關政府採購案件進行清查，尚未發現有明確違法疑慮，未來如有新事證，將進一步依法查處。

調查局今天也發布聲明指出，集智公司於2019至2021年承攬「雲端資料取證系統開發」採購案，2020年至2022年承攬「資訊共通平台及戶籍同步平台系統維護」採購案，承攬期間集智公司均依規定，於調查局所設定與網際網路隔絕的程式開發環境，進行開發及修改。

資料外洩 網際網路 標案

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