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中東危機成中菲關係改善契機？環時：馬尼拉表態仍不足

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
在中東局勢升溫、全球能源供應不穩背景下，菲律賓近期釋出改善對中關係、推動能源合作的訊號。圖為菲律賓總統馬可仕。（美聯社）
在中東局勢升溫、全球能源供應不穩背景下，菲律賓近期釋出改善對中關係、推動能源合作的訊號。圖為菲律賓總統馬可仕。（美聯社）

在中東局勢升溫、全球能源供應不穩背景下，菲律賓近期頻頻釋出改善與中國關係、推動能源合作的訊號。《環球時報》31日報導，菲律賓能源高度依賴進口，約9成石油來自中東，使其在國際能源市場波動下承受較大壓力。

菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos）24日接受媒體訪問時表示，中方在化肥供應等方面「提供了很大的幫助」，並指出菲方持續嘗試「將領土爭議與經貿合作區分處理」，同時表達希望重啟南海油氣合作的意願。

中菲隨後就在本28日舉行時隔3年的「南海問題雙邊磋商機制」（BCM）會議，菲方重申「一個中國政策」，並表達推動雙邊關係穩定的意願。

不過《環球時報》指出，馬尼拉一方面釋出改善與中國關係的訊號，另一方面在海洋與安全議題上仍維持既有作法。近期，菲方船隻再次進入黃岩島周邊海域，引發中方關切。此外，菲律賓持續強化與美國及日本等國的防務合作，包括參與「肩並肩」聯合軍演，並擴大安全交流與軍事合作規模。此一作法也被中方解讀為菲方對中政策搖擺不定。

報導稱，重啟南海油氣合作被視為破解菲律賓現能源困局的能源選項之一。南海禮樂灘等海域油氣資源豐富，若能推進開發，或有助提升能源供應穩定性。不過，深水油氣開發涉及技術門檻與高額投資，菲律賓在資金與設備方面仍面臨一定限制，而大陸具備相關勘探與開發能力。此外，雙方在杜特蒂任內曾簽署油氣合作諒解備忘錄，具一定合作基礎。

上海國際問題研究院副院長李開盛25日表示，中方對中菲南海合作持開放態度，主張在擱置爭議前提下推動共同開發，但菲方相關合作意願仍有待透過具體行動展現，包括在南海議題上降低緊張、推進實質談判與合作。

他指出，菲律賓受中東戰事影響，面臨能源供應壓力，對經濟與民生帶來衝擊；同時，美國將部分戰略重心轉向中東，也使區域安全布局出現變化。在此背景下，相關立場與後續政策走向，仍有待觀察。

杜特蒂 能源 馬可仕

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