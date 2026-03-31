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時隔8年歐洲議會今訪陸 學者：中歐立法機構溝通回歸正軌

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
時隔8年歐洲議會代表團再度訪華，將聚焦數位監管與消費者保護等議題，關切電商挑戰與公平競爭。（路透）
時隔8年歐洲議會代表團再度訪華，將聚焦數位監管與消費者保護等議題，關切電商挑戰與公平競爭。（路透）

時隔8年歐洲議會代表團再度訪華，將聚焦數位監管與消費者保護等議題，關切電商挑戰與公平競爭。大陸學者認為，此次訪問意味立法機構層面的溝通正逐步回歸正軌，並能讓歐洲議員跳出長期受西方輿論塑造的認知框架，認識到中國發展並非依賴所謂不公平補貼或非市場手段。

根據歐洲議會26日發布的新聞稿，由歐洲議會內部市場與消費者保護委員會主席Anna Cavazzini領導的九人代表團，將於3月31日至4月2日訪問北京與上海。代表團預計將傳達歐盟在數位監管、戰略自主以及安全數位市場方面的立場，重點在於強化消費者保護與產品安全。

歐洲議會新聞稿指出，歐洲議會內部市場委員會最關切的議題之一，是系統性違反歐盟法律的問題，以及來自非歐盟線上平台（包括中國）的不合規小包裹數量龐大。新聞稿強調，這是一次重要機會，可針對共同面臨的數位與電商挑戰進行討論，並促進歐中之間的公平競爭。

陸媒《上觀新聞》報導，歐洲議會代表團除了會見中國政界人士外，還將訪問歐盟商會，與在華歐洲企業就線上貿易和市場准入挑戰進行交流，還將與電商巨頭希音（SHEIN）和阿里巴巴討論消費者與產品安全標準問題。

北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建認為，此前歐盟以人權為由對華制裁，中方予以反制，中歐立法機構交流機制一度中斷。隨著去年中歐關係重啟推進，全國人大代表團率先訪歐，此次歐方回訪，意味立法機構層面的溝通正逐步回歸正軌；近期歐盟機構及歐洲多國領導人密集訪華，雙邊關係穩定性增強，雙方認同溝通比隔絕更利於處理分歧。

崔洪建稱，此次訪問能讓歐洲議員跳出長期受西方輿論塑造的認知框架，以實地走訪更全面客觀地了解中國經濟發展真實狀況，認識中國發展並非依賴所謂不公平補貼或非市場手段。外界也期待歐洲議會在中歐關係中發揮更積極、更具建設性的作用，推動歐盟對華政策走向趨於理性務實。

他指出，此次歐方代表團的官員身分，表明涉華議題從傳統外貿、外交兩大領域，拓展到歐盟內部市場、經濟結構調整等面向。需要觀察歐方能否透過考察更了解中國經濟、數位經濟等情況，並與中方坦誠交流，妥處分歧，包括歐方擬於今年7月起對小額包裹徵收臨時關稅。

崔洪建稱，由於多年直接交流中斷，議員們長期缺乏來自中國的一手資訊，難免產生偏見，也難免會提出自認為「合理」的現實關切。中方不必期待一次訪問能讓歐方改變成見，但可以為他們提供親眼觀察、親身驗證的機會。同時，面對歐方錯誤的政策傾向，中方也需據理力爭，通過有效的政策手段維護自身權益。

針對中歐關係的後續發展，崔洪建認為，自去年以來，中歐關係進入新一輪務實調整階段。主要是考量到歐洲政策上想對華設限，但實際雙邊貿易和投資額卻逆勢增長；美國川普政府政策頻繁衝擊歐洲，歐美共同立場大幅弱化，歐洲開始從自身利益出發審視對華關係。

他進一步表示，未來中歐經貿上不脫鈎漸成歐洲共識，歐洲也會逐步改變前幾年「誇大競爭、淡化合作」的立場，在兩者之間尋求平衡；地緣上則力求「兼顧中美」，不會與美國決裂，但也意識到「親美不必疏華」。

歐盟 消費者 歐洲議會

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