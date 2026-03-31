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港媒：由宋濤受權宣布鄭麗文訪陸 規格較朱洪當年更高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
港媒指出，國民黨主席鄭麗文將登陸訪問是由中台辦主任宋濤「受權宣布」，規格顯然更高。記者胡經周／攝影
港媒指出，國民黨主席鄭麗文將登陸訪問是由中台辦主任宋濤「受權宣布」，規格顯然更高。記者胡經周／攝影

中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸，香港媒體分析，從大陸方面對鄭麗文此訪的官宣規格來看，較當年的國民黨主席洪秀柱、朱立倫更高。

香港《星島頭條》31日發表由紀曉華署名的《中國觀察》評論文章稱，根據新華社通稿，鄭麗文將訪路不是由國台辦發言人宣布，而是由中共中央台灣工作辦公室主任宋濤「受權宣布」，並直接提到「習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席」，且一次性敲定參訪行程，鎖定「習鄭會」的預期，官宣規格顯然更高。

值得注意的是，從大陸方面對鄭麗文此訪的官宣規格看，要比當年洪秀柱、朱立倫的規格要高。

文章稱，朱立倫2015年訪陸時，當時國民黨仍是台灣的執政黨。 2015年4月24日，新華社發出通稿稱，中共中央台灣工作辦公室發言人馬曉光宣布，經國共兩黨相關方面商定，國民黨主席朱立倫將於5月3日在上海出席第十屆兩岸經貿文化論壇後，率國民黨大陸訪問團赴京。屆時，國共兩黨領袖將就兩黨交往和兩岸關係交換意見。

至於洪秀柱2016年訪陸，當時國民黨已變成在野黨。 2016年10月24日，國台辦發言人安峰山宣布，洪秀柱將於10月30日至11月3日率國民黨大陸訪問團到南京、北京參訪，並稱有關活動雙方正在溝通安排中；兩天後的國台辦記者會再確認「習洪會」的可能。

文章也從時間間隔作比較，即三人從就任國民黨主席到會晤習近平所用的時間。其中，朱立倫最快，只有105天。文章分析，主要因為當時國民黨仍是台灣的執政黨，兩岸關係仍處蜜月期。 2016年民進黨重新上台後，國民黨變成在野，兩岸關係轉冷，洪秀柱等到接掌國民黨216天候，才登陸會晤習近平。

相較之下，此次鄭麗文用了約160天，節奏算快。文章稱，這反映大陸對其「九二共識」等一系列表態的明確認可。

鄭麗文周一在記者會上說，自己於2005年獲時任國民黨主席連戰邀請入黨，協助推動破冰、歷史性的和平之旅，並擔任隨團發言人，首次踏上大陸的土地。

鄭麗文也表示，是連戰當年的勇氣、決心和格局，奠定了國共的平台，成為兩岸溝通的重要機制，為兩岸和平發揮了不可替代的關鍵作用，也才迎來馬英九執政八年、兩岸關係和平穩定。 「我們都是在共同的政治基礎上，那就是反對台獨、堅持九二共識。因為反對台獨，我們可以避免戰爭；因為九二共識，我們可以締造和平。」

新華社 九二共識 大陸

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