鄭麗文將訪陸 林毅夫：有利於台灣的發展

國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日赴陸訪問，並可望與中共總書記習近平會面。北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，這是一個「非常利好的消息」，將有助於增進兩岸和平發展與進一步交流。

中新社報導，中國公共外交協會30日在北京舉行「臨甲7號沙龍」專題吹風會，林毅夫在答記者問時作上述表示。

林毅夫表示，過去一段時間，民進黨有關政策造成兩岸正常交流受到影響，這既不利於台灣，也不利於大陸。很高興看到鄭麗文就任後堅持九二共識、反對台獨的方向。

他並稱，鄭麗文此次訪問將有助於增進兩岸和平發展與進一步交流，有利於台灣的發展，也有利於地區和平。

此外，對於日本首相高市早苗涉台言論，林毅夫強調，台灣是中國的一部分，這是中日建交以後，日本政府非常明確的立場。台灣問題是中國的內政，不允許任何人來觸碰底線，「希望高市早苗能夠收回她觸及紅線的言論」。