洪奇昌率旅遊業者赴廈門平潭參訪交流

據報導，前海基會董事長、台灣觀光旅遊聯盟總會總會長洪奇昌日前率領台灣旅遊界人士赴福建平潭參訪交流，並參觀正在建設中的廈門翔安國際機場。廈門翔安國際機場預計年底啟用，將預留金門專用航廈。

平潭時報22日報導，洪奇昌率領的參訪團包含多個縣市及金門、澎湖旅遊界人士，他們前往平潭綜合實驗區了解其文旅經濟發展現狀及政策落實情況，並與當地台灣民眾、台商共話發展機遇，「探討深化兩岸旅遊及相關產業融合發展新路徑」。

報導說，參訪團走訪平潭台灣小鎮，還前往兩岸（平潭）職業資格一體化服務中心，重點考察平潭在對台職業資格採信、採認方面的政策創新與實踐成果。

洪奇昌表示，此行重點在於實地了解平潭的城市建設、觀光環境及產業發展現況，並與在地單位及業者交換意見。

廈門日報廈門網22日報導，洪奇昌是在16日率台灣觀光旅遊界人士到廈門參訪交流。

交流團一行實地參觀正在建設中的廈門翔安國際機場，了解翔安國際機場的發展規劃、建設進展以及綜合交通樞紐布局等情況，探尋兩岸航空產業、旅遊業發展與合作機遇。

據陸媒先前報導，廈門翔安國際機場定位爲中國重要國際機場、區域性樞紐機場和兩岸交流門戶機場，其建設預留金門專用航廈、金門跨海通道接口等。廈金大橋（廈門段）、泉金高速將接入機場，規劃對台客運碼頭，謀劃高鐵接入金門。該機場預計於今年12月底啟用。

洪奇昌是民進黨創黨發起人之一，曾任海基會董事長，關注兩岸事務，多次率領交流團赴中國大陸交流。