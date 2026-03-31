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習近平北京植樹 籲良好生態人人共享 合力共建
中國國家主席習近平30日午在參加首都義務植樹活動時強調，良好生態人人共享，也需要合力共建。要組織動員全社會廣泛參與植樹造林，為山川大地增添錦繡，讓中國式現代化的底色更加亮麗。
新華社報導，首都北京春風和煦、萬物生發。上午10時40分許，國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等集體乘車，到昌平區百善鎮，同幹部群眾一起參加義務植樹。
植樹點為規畫公園用地，公園建成後將為群眾提供生態休閒空間。
習近平接連種下油松、北京牡丹、榆葉梅、杜仲、元寶楓等多棵樹苗。他一邊植樹，一邊詢問孩子們的學習生活、勞動鍛煉和參加植樹情況。習近平強調，青少年像小樹苗一樣充滿活力和希望，要從小樹立遠大志向，愛知識、愛勞動、愛自然，德智體美勞全面發展，努力成長為棟樑之材。現場氣氛熱烈，一派繁忙景象。
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