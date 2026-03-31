全球首個… 世界數據組織北京成立 習近平致賀函

世界數據組織（World Data Organization，WDO）成立大會30日在北京舉行，中國國家主席習近平當天致賀信指出，當今世界正在加速邁入智能時代，數據的基礎資源作用和創新引擎作用日漸顯現。這是全球首個旨在推動數據發展與治理實踐的專業性國際組織，總部設在北京，已有200餘個會員，覆蓋全球40多個國家。

綜合新華社、中新社、央視新聞報導，習近平強調，中國將秉持共商共建共享理念，支持世界數據組織發揮作用，同各方一道凝聚數據治理規則共識，推動數智技術創新，促進數據安全有序流動和高效開發利用，服務全球數字經濟健康發展，讓數據紅利更好造福各國人民。

世界數據組織成立大會30日在北京舉行，主題為「共建數據合作平台·共享數字發展機遇」，當天並選舉產生首屆理事、監事和組織負責人並正式投入運行。這是全球首個旨在推動數據發展與治理實踐的專業性國際組織，總部設在北京。

世界數據組織的會員涵蓋企業、高校與智庫、國際組織、金融機構等多元主體，涉及工業、金融、醫療、公共服務、電商零售、交通物流、能源、建築、互聯網、農業、教育、媒體、汽車、法律等14個行業，已初步形成全球布局、多元協同的會員生態。

中國國務院副總理丁薛祥30日在京出席世界數據組織成立大會，宣讀習近平主席賀信並發表主旨講話。丁薛祥表示，成立世界數據組織，是順應智能時代發展潮流、深化數據國際合作的一件大事。習近平主席專門發來賀信，充分體現了對世界數據組織的殷切期望。

丁薛祥強調，要以世界數據組織成立為契機，推動完善全球數據治理，實現數字經濟健康發展。他提出三點建議：一是把握數據高流動性特徵，以開放合作促進數據高效流通使用。秉持共商共建共享理念，推動相關規則標準的制定、對接和互認，有效破除影響數據跨境流動的各種障礙。二是把握數據高賦能性特徵，以普惠共享促進共同發展。加快落實聯合國「全球數字契約」，推動技術聯合研發和成果推廣應用，讓數據紅利更好造福各國人民。三是把握數據高敏感性特徵，以協同治理守住數據安全底線。探討制定反映各方意願、尊重各方利益的數字治理國際規則，嚴格保護個人隱私、商業秘密與重要數據安全，有效應對網絡攻擊、數據犯罪等風險。