友台遭北京制裁 日眾議員古屋圭司：影響不大

中國大陸外交部昨以與「台獨」勢力勾連為由，宣布制裁日本國會眾議員、日華議員懇談會長古屋圭司。大陸外交部發言人毛寧隨後表示，中方還將視情況對古屋採取其他必要懲治措施。古屋昨回應，他已多年未前往中國也並未在中國持有任何資產，影響不大。

賴清德總統曾在三月十六日接見古屋一行。古屋當時提到，為防止「台灣有事」等衝突發生，日本將持續與共享相同價值的國家加強合作，共同守護台灣及其民主，維護台海的和平與安全。他還提出，日本自衛隊、台灣軍隊及美國軍隊的軍樂隊可進行交流。賴總統說，古屋一直是台灣最堅實、重要的國際友人，對台日關係及區域和平穩定的貢獻，台灣人民都銘記在心。

針對北京反制，朝日電視台報導，古屋表示，他已幾十年沒去中國，在中國境內也沒有任何個人資產，因此沒有太大影響。他並強調，日華懇作為與台灣共享價值的議員聯盟，推動交流是理所當然。

古屋在去年自民黨總裁選舉中曾任現任首相高市早苗的推薦人代表，被視為高市的親信。

我駐日代表李逸洋昨透過臉書發文，指中方以長臂管轄對他國國會議員威脅，行徑太荒謬，他向長期支持台灣的古屋表達感謝與敬意。

大陸外交部昨發布，古屋不顧中方強烈反對多次「竄台」，同台獨分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政。依據反外國制裁法對古屋採取反制措施，包含凍結其在中國境內動產、不動產和其他財產；禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作；不准其入境（包括港澳）。

毛寧昨稱，中方已就古屋「竄訪中國台灣地區」，向日方提出嚴正交涉。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨指，古屋嚴重干涉中國內政，大陸依法反制，以儆效尤。

大陸近期多次對日本政治人物祭出反制，例如二○二五年九月八日宣布制裁日本參議員石平；二○二五年十二月十五日宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂。