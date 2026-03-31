聽新聞
0:00 / 0:00

友台遭北京制裁 日眾議員古屋圭司：影響不大

聯合報／ 記者賴錦宏廖士鋒、國際中心／綜合報導
大陸外交部30日以與「台獨」勢力勾連為由，宣布制裁日本國會眾議員古屋圭司（左）。圖為今年3月16日，古屋圭司訪台會見賴清德總統（右）並互贈禮品。圖／總統府提供
大陸外交部30日以與「台獨」勢力勾連為由，宣布制裁日本國會眾議員古屋圭司（左）。圖為今年3月16日，古屋圭司訪台會見賴清德總統（右）並互贈禮品。圖／總統府提供

中國大陸外交部昨以與「台獨」勢力勾連為由，宣布制裁日本國會眾議員、日華議員懇談會長古屋圭司。大陸外交部發言人毛寧隨後表示，中方還將視情況對古屋採取其他必要懲治措施。古屋昨回應，他已多年未前往中國也並未在中國持有任何資產，影響不大。

賴清德總統曾在三月十六日接見古屋一行。古屋當時提到，為防止「台灣有事」等衝突發生，日本將持續與共享相同價值的國家加強合作，共同守護台灣及其民主，維護台海的和平與安全。他還提出，日本自衛隊、台灣軍隊及美國軍隊的軍樂隊可進行交流。賴總統說，古屋一直是台灣最堅實、重要的國際友人，對台日關係及區域和平穩定的貢獻，台灣人民都銘記在心。

針對北京反制，朝日電視台報導，古屋表示，他已幾十年沒去中國，在中國境內也沒有任何個人資產，因此沒有太大影響。他並強調，日華懇作為與台灣共享價值的議員聯盟，推動交流是理所當然。

古屋在去年自民黨總裁選舉中曾任現任首相高市早苗的推薦人代表，被視為高市的親信。

我駐日代表李逸洋昨透過臉書發文，指中方以長臂管轄對他國國會議員威脅，行徑太荒謬，他向長期支持台灣的古屋表達感謝與敬意。

大陸外交部昨發布，古屋不顧中方強烈反對多次「竄台」，同台獨分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政。依據反外國制裁法對古屋採取反制措施，包含凍結其在中國境內動產、不動產和其他財產；禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作；不准其入境（包括港澳）。

毛寧昨稱，中方已就古屋「竄訪中國台灣地區」，向日方提出嚴正交涉。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨指，古屋嚴重干涉中國內政，大陸依法反制，以儆效尤。

大陸近期多次對日本政治人物祭出反制，例如二○二五年九月八日宣布制裁日本參議員石平；二○二五年十二月十五日宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂。

賴總統 日華懇 台日關係 台獨 日本 國台辦

延伸閱讀

古屋圭司遭中國反制 日稱「極為遺憾」要求撤回

北京制裁日本國會眾議員古屋圭司 國台辦：依法反制以儆效尤

李逸洋感謝古屋圭司 痛批中國長臂管轄太荒謬

遭中反制 日華懇會長古屋圭司：幾十年沒去影響不大

相關新聞

宣布制裁後 陸外交部：將視情對古屋圭司採取其他懲治措施

大陸外交部30日上午以「同台獨分裂勢力勾連」為由，宣布制裁日本國會眾議員古屋圭司。大陸外交部發言人毛寧隨後在下午的例行記者會上表示，中方還將視情對古屋圭司採取其他一切必要的懲治措施。

友台遭北京制裁 日眾議員古屋圭司：影響不大

中國大陸外交部昨以與「台獨」勢力勾連為由，宣布制裁日本國會眾議員、日華議員懇談會長古屋圭司。大陸外交部發言人毛寧隨後表示，中方還將視情況對古屋採取其他必要懲治措施。古屋昨回應，他已多年未前往中國也並未在中國持有任何資產，影響不大。

洪奇昌率團訪廈門、平潭 交流建設

海基會前董事長、台灣觀光旅遊聯盟總會長洪奇昌日前再度率團訪問中國大陸，此行參訪了廈門新機場、平潭等地，了解新機場布局與建設進度等。

美國加強封鎖下「雪上加霜」 大陸送暖向古巴運送3萬噸大米

在美國川普政府近來強化對古巴的封鎖下，俄羅斯媒體今天報導，古巴外交部表示，古巴日前已收到來自中國援助的最後一批、總重1....

洪奇昌率團訪問大陸 前往廈門新機場交流參訪

海基會前董事長、台灣觀光旅遊聯盟總會總會長洪奇昌日前再度率團訪問大陸，此行參訪了廈門新機場、平潭等地，了解新機場布局與建設進度等。

北京制裁日本國會眾議員古屋圭司 國台辦：依法反制以儆效尤

大陸外交部今日宣布對日本國會眾議員、「日華議員懇談會」會長古屋圭司採取反制措施，大陸國台辦發言人朱鳳蓮晚間表示，古屋圭司嚴重干涉中國內政，大陸依法反制，以儆效尤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。