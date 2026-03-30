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洪奇昌率團訪問大陸 前往廈門新機場交流參訪

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
洪奇昌日前率團到福建訪問，到訪廈門、平潭等地。（圖／截自廈門衛視）
洪奇昌日前率團到福建訪問，到訪廈門、平潭等地。（圖／截自廈門衛視）

海基會前董事長、台灣觀光旅遊聯盟總會總會長洪奇昌日前再度率團訪問大陸，此行參訪了廈門機場、平潭等地，了解新機場布局與建設進度等。

據廈門衛視、平潭時報等媒體消息，洪奇昌一行日前到訪廈門，走進廈門翔安機場參訪交流，實地了解這座兩岸交流重要門戶機場的建設進展以及其綜合交通樞紐布局。

翔安機場以一個主航站區、兩端進場交通、3座航站樓和4條跑道為基本格局，目前航站區工程已順利通過質量竣工驗收，預計今年底正式投入使用。「機場同步規劃預留了金門專用航站樓、金門跨海通道接口等配套設施」，未來金門可以經由高架通到翔安機場。

此外洪奇昌也同台灣多個縣市及金門、澎湖旅遊界人士，前往平潭開展參訪交流活動。參訪團深入了解實驗區文旅經濟發展現狀及政策落實情況，並與在嵐台胞台商探討深化兩岸旅遊及相關產業融合發展新路徑。在平潭台灣小鎮，參訪團走訪了台貨商貿館、「周同學」IP美學空間及閩台特色餐飲等業態。

報導指出，洪奇昌對於平潭的生活圈營造、道路交通設施等基礎建設，給予充分肯定。參訪團還前往兩岸（平潭）職業資格一體化服務中心，重點考察平潭在對台職業資格採信、采認方面的政策。

而洪奇昌還表示，此行重點在於實地了解平潭的城市建設、觀光環境及產業發展現況，並與在地單位及業者交換意見。參訪團成員表示，平潭在基礎建設、觀光資源整合及空間規劃方面，已有相當程度的發展，可作為兩岸觀光與地方發展的交流案例。

基礎建設 兩岸交流 機場 洪奇昌 廈門 金門

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