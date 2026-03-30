北京制裁日本國會眾議員古屋圭司 國台辦：依法反制以儆效尤

大陸外交部今日宣布對日本國會眾議員、「日華議員懇談會」會長古屋圭司採取反制措施，大陸國台辦發言人朱鳳蓮晚間表示，古屋圭司嚴重干涉中國內政，大陸依法反制，以儆效尤。

朱鳳蓮30日晚間透過書面方式指出，大陸對有關日本親台政客採取反制措施，是基於大陸法律、捍衛國家利益、符合國際慣例的「正義之舉」。她強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。「古屋圭司執意同『台獨』分裂勢力持續勾連滋事，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中方主權和核心利益，我們對此堅決反對，依法反制，以儆效尤」。

最後朱鳳蓮也警告稱，「民進黨當局為一黨私利，奴顏婢膝貼靠外部勢力，數典忘祖出賣民族利益，必將遭到歷史的審判」。