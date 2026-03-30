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伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

美跨黨派參議員赴台 陸外交部：已向美提出嚴正交涉

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
賴清德總統30日上午於總統府接見美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／取自總統府網站）
賴清德總統30日上午於總統府接見美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／取自總統府網站）

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派訪問團，30日抵達台灣，中國大陸外交部當天下午稱，已向美國提出嚴正交涉，並強調大陸在涉台問題上的立場是一貫的、明確的，將採取必要措施。

大陸外交部發言人毛寧星期一在例行記者會上表示，大陸一貫堅決反對美台官方往來，已向美國提出嚴正交涉，美國應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重妥善處理台灣問題，停止任何形式的美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力。

毛寧也說，大陸在涉台問題上的立場是一貫的、明確的，將採取必要措施，堅定地維護自身主權和領土完整。

美國跨黨派參議員周一凌晨抵達台北松山機場。賴清德總統30日上午於總統府接見夏欣及匡希恆所率跨黨派訪問團時，感謝4位參議員於關鍵時刻以行動展現對台灣的堅定支持，並肯定美國國會跨黨派透過個別及聯合行動支持我國國防特別預算、關注立法院審議進程。

共和黨 民主黨 大陸 立法院 賴清德 美國

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