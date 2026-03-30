美跨黨派參議員赴台 陸外交部：已向美提出嚴正交涉
美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派訪問團，30日抵達台灣，中國大陸外交部當天下午稱，已向美國提出嚴正交涉，並強調大陸在涉台問題上的立場是一貫的、明確的，將採取必要措施。
大陸外交部發言人毛寧星期一在例行記者會上表示，大陸一貫堅決反對美台官方往來，已向美國提出嚴正交涉，美國應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重妥善處理台灣問題，停止任何形式的美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力。
毛寧也說，大陸在涉台問題上的立場是一貫的、明確的，將採取必要措施，堅定地維護自身主權和領土完整。
美國跨黨派參議員周一凌晨抵達台北松山機場。賴清德總統30日上午於總統府接見夏欣及匡希恆所率跨黨派訪問團時，感謝4位參議員於關鍵時刻以行動展現對台灣的堅定支持，並肯定美國國會跨黨派透過個別及聯合行動支持我國國防特別預算、關注立法院審議進程。
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